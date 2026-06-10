ワールドカップ初戦でオランダと激突する日本代表にとって、見逃せないニュースが飛び込んできた。



オランダ代表DFユリエン・ティンバーが鼠径部の負傷によって大会欠場を余儀なくされたのだ。同選手は3月から負傷を抱えながらも復帰を目指していたが、大会に参加できる状態ではないと判断。オランダは開幕直前で守備の主力が離脱することとなった。



当然ながらフィルジル・ファン・ダイクやネイサン・アケら実力者が揃っているオランダだが、最終ラインの複数ポジションをこなせる貴重な存在であるティンバーの離脱は大きな痛手だ。





そこで期待したいのが日本代表で左サイドを担う中村敬斗だ。三笘薫を欠く今大会、日本は左ウイングバックで局面を打開できる選手の存在が欠かせない。中村は縦への推進力だけでなく、ゴール前へ飛び込む得点感覚も兼ね備え、近年の日本代表では得点源としても存在感を発揮。キレのあるドリブルとスピードは森保ジャパンの大きな武器だ。オランダはティンバーの離脱により、最終ラインの再編を迫られている。森保ジャパンの左翼を務める中村が、グループF初戦かつ最大の大一番で主役となる可能性は十分にあるだろう。