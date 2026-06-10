「ロッテ４−１１中日」（１０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが大敗。５度目の挑戦となった４月４日以来の勝率５割復帰をまたしても逃した。

先発のドラフト２位・毛利（明大）が大乱調。自己最短タイの３回、９８球を投げて被安打９、４与四球、自己ワーストの１０失点でＫＯされた。

球が高めに浮き、痛打された。初回は石川昂の２ランなど打者９人に対し５失点。二回にもサノーの中犠飛で追加点を奪われた。三回は２安打と四球で１死満塁とされ、鵜飼に左中間への満塁本塁打で４点を追加された。

降板後は「立ち上がりからこのような展開になってしまい申し訳ないです」とコメントした。中日ドラフト２位の桜井（東北福祉大）とは同期で昨年の日米大学野球では同部屋だった間柄。「負けないようにしたいなと思います」というマウンドだった。

打線は桜井に対し四回に山口の７号左越えソロで反撃。「とにかく１点ずつ自分のやるべきことをやろうとした結果、ホームランになって良かったです」とコメント。七回には安田の中前適時打、友杉の右前適時打など４連打で２点をかえし、九回にも西川の右前適時打で得点をあげたが、序盤の失点が重すぎた。