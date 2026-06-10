SUPER BEAVER 日本武道館公演より、あらたなライブアンセム「燦然」の映像公開

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SUPER BEAVERが「燦然」のライブ映像をYouTubeで公開した。

■演奏が始まった瞬間に会場のボルテージが一気に上昇

この映像は、4月1日に東京・日本武道館で開催された『都会のラクダSP at 日本武道館～ラクダフロムトウキョウジャパン～』でのもの。20周年を駆け抜け、22年目のスタートとして開催された同公演の模様は、SUPER BEAVAERが6月24日にリリースするニューアルバム『人生』の初回生産限定盤に収録される。

「燦然」は、『新劇場版銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌として書き下ろされた楽曲。新曲ながらライブではすでに大きな盛り上がりを見せており、演奏が始まった瞬間に会場のボルテージが一気に高まる、SUPER BEAVERのあらたなライブアンセムとなっている。

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

DIGITAL ALBUM『映画「SUPER BEAVER LIVE ＆ DOCUMENTARY -現在地-」オリジナル・サウンドトラック』

https://SUPERBEAVER.lnk.to/Genzaichi_OST

2026.06.24 ON SALE

ALBUM『人生』

https://SUPERBEAVER.lnk.to/Jinsei_PKG

■関連リンク

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com/