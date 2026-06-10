【群馬動物旅】天然記念物・秋田犬の赤ちゃんをシャンプー！激かわモフモフの姿に！
6月10日（水）に放送した「激かわ！ワンにゃフル★亀梨＆小峠＆いとうあさこ群馬動物旅SP★シャーシャー保護猫」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】＜群馬動物旅＞天然記念物・秋田犬の赤ちゃんをシャンプー！激かわモフモフの姿に！
亀梨・小峠・いとうあさこが行く！群馬動物旅
▼天然記念物・秋田犬の赤ちゃんをシャンプー！激かわモフモフの姿に！
▼運動神経抜群！天才ドッグVS亀梨で“珍”事件
▼群馬の秘境牧場で牛70頭を大移動！
人間に不信感を抱く「シャーシャー猫」をご存じですか？
▼3日後に譲渡会がある保護猫ぷちまる子
▼しかし、壮絶な過去を持つため…人馴れできずシャーシャー
▼そこに立ち向かうのは…！シャーシャー猫をアマアマ猫に変貌させれる業界の“神様”
▼果たしてぷちまる子に新しい家族はできるのか？
激かわゴールデンレトリーバーの赤ちゃんが新しい家族の元へ！
▼お父さんの粋な計らいで子ども達にサプライズ！
▼保育園から帰ってきて…突然ワンコがいたら…！
▼子どもたちはどんな反応をする？
犯人は誰だ！？ワンにゃフルミステリー
▼帰宅したら…！庭の布団がいつも落ちている！？謎
▼帰宅したら…！テーブルの上のご飯がなくなっている！？謎
ワンにゃんたちのスゴ技・仰天行動で
巻き起こる衝撃のミステリーを解き明かせ！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
亀梨和也
小峠英二（バイきんぐ）
近藤春菜(ハリセンボン)
鈴木福
【動画】＜群馬動物旅＞天然記念物・秋田犬の赤ちゃんをシャンプー！激かわモフモフの姿に！
亀梨・小峠・いとうあさこが行く！群馬動物旅
▼天然記念物・秋田犬の赤ちゃんをシャンプー！激かわモフモフの姿に！
▼運動神経抜群！天才ドッグVS亀梨で“珍”事件
▼群馬の秘境牧場で牛70頭を大移動！
人間に不信感を抱く「シャーシャー猫」をご存じですか？
▼3日後に譲渡会がある保護猫ぷちまる子
▼しかし、壮絶な過去を持つため…人馴れできずシャーシャー
▼そこに立ち向かうのは…！シャーシャー猫をアマアマ猫に変貌させれる業界の“神様”
▼果たしてぷちまる子に新しい家族はできるのか？
▼お父さんの粋な計らいで子ども達にサプライズ！
▼保育園から帰ってきて…突然ワンコがいたら…！
▼子どもたちはどんな反応をする？
犯人は誰だ！？ワンにゃフルミステリー
▼帰宅したら…！庭の布団がいつも落ちている！？謎
▼帰宅したら…！テーブルの上のご飯がなくなっている！？謎
ワンにゃんたちのスゴ技・仰天行動で
巻き起こる衝撃のミステリーを解き明かせ！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
亀梨和也
小峠英二（バイきんぐ）
近藤春菜(ハリセンボン)
鈴木福