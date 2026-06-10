天皇杯1回戦・2回戦の対戦カード決定! 王者町田の相手は…
日本サッカー協会(JFA)は10日、天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会の1回戦・2回戦のマッチスケジュールが決定したことを発表した。
1回戦は8月19日(水)、2回戦は8月26日(水)に行われ、決勝は来年1月1日(金・祝/元日)に開催。前回王者のFC町田ゼルビアは2回戦から登場し、いわてグルージャ盛岡と札幌大の勝者とホームで戦う。また、J1百年構想リーグを制したヴィッセル神戸は2回戦でヴェロスクロノス都農と香川県代表の勝者を本拠地に迎える。
以下、1回戦・2回戦の対戦カード
【1回戦】
8月19日(水)
【1】アトレチコ鈴鹿 18:30 FC BASARA HYOGO [三交鈴鹿]
【2】鳥取県代表 19:00 熊本県代表 [Axis]
【3】東北学院大 19:00 群馬県代表 [ユアスタ]
【4】栃木県代表 19:00 ブリオベッカ浦安・市川 [カンセキ]
【5】滋賀県代表 19:00 JAPANサッカーカレッジ [HATOスタ]
【6】FC徳島 18:30 川副クラブ [鳴門大塚]
【7】福岡県代表 19:00 沖縄県代表 [ミクスタ]
【8】ベルガロッソいわみ 18:00 長崎国際大 [みよし陸]
【9】アルテリーヴォ和歌山 17:00 アスルクラロ沼津 [紀三井寺]
【10】ヴェロスクロノス都農 19:00 香川県代表 [いちご]
【11】ヴェルスパ大分 19:00 高知県代表 [クラド]
【12】流通経済大 19:00 クリアソン新宿 [Ksスタ]
【13】神奈川県代表 19:00 筑波大 [レモンS]
【14】 福島県代表 19:00 大山サッカークラブ [とうスタ]
【15】石川県代表 19:00 京都産業大 [石川西部]
【16】山梨学院大 19:00 東京国際大FC [JITス]
【17】岐阜県代表 18:30 富山新庄クラブ [ヒマスタ]
【18】鹿児島県代表 19:00 山口県代表 [白波スタ]
【19】SRC広島 18:30 FCマルヤス岡崎 [Eピース]
【20】奈良県代表 19:00 大阪府代表 [ロートF]
【21】愛媛県代表 19:00 環太平洋大 [ニンスタ]
【22】いわてグルージャ盛岡 18:30 札幌大 [いわスタ]
【23】長野県代表 19:00 福井ユナイテッドFC [サンアル]
【24】ラインメール青森 18:00 秋田大 [カクスタ]
【2回戦】
8月26日(水)
【25】鹿島 19:00 【1】の勝者 [メルスタ]
【26】札幌 19:00 甲府 [プレド]
【27】名古屋 18:30 【2】の勝者 [豊田S]
【28】東京V 18:30 【3】の勝者 [味フィ西]
【29】川崎F 19:00 【4】の勝者 [調整中]
【30】磐田 19:00 宮崎 [ヤマハ]
【31】G大阪 19:00 【5】の勝者 [パナスタ]
【32】徳島 18:30 【6】の勝者 [鳴門大塚]
【33】広島 18:30 【7】の勝者 [福山]
【34】いわき 19:00 大分 [ハワスタ]
【35】岡山 19:00 【8】の勝者 [JFEス]
【36】千葉 19:00 【9】の勝者 [フクアリ]
【37】神戸 19:00 【10】の勝者 [ノエスタ]
【38】鳥栖 19:00 富山 [駅スタ]
【39】福岡 19:00 【11】の勝者 [ベススタ]
【40】横浜FC 18:30 【12】の勝者 [ニッパツ]
【41】柏 19:00 【13】の勝者 [三協F柏]
【42】今治 19:00 秋田 [アシさと]
【43】横浜FM 19:00 【14】の勝者 [日産ス]
【44】水戸 19:00 【15】の勝者 [Ksスタ]
【45】浦和 19:00 【16】の勝者 [浦和駒場]
【46】大宮 19:00 八戸 [NACK]
【47】C大阪 18:30 【17】の勝者 [ハナサカ]
【48】新潟 19:00 【18】の勝者 [デンカS]
【49】京都 19:00 【19】の勝者 [たけびし]
【50】山形 19:00 藤枝 [NDスタ]
【51】清水 19:00 【20】の勝者 [アイスタ]
【52】長崎 19:00 【21】の勝者 [ピースタ]
【53】町田 18:30 【22】の勝者 [Gスタ]
【54】仙台 19:00 栃木C [ユアスタ]
【55】FC東京 19:00 【23】の勝者 [味スタ]
【56】湘南 19:00 【24】の勝者 [レモンS]
1回戦は8月19日(水)、2回戦は8月26日(水)に行われ、決勝は来年1月1日(金・祝/元日)に開催。前回王者のFC町田ゼルビアは2回戦から登場し、いわてグルージャ盛岡と札幌大の勝者とホームで戦う。また、J1百年構想リーグを制したヴィッセル神戸は2回戦でヴェロスクロノス都農と香川県代表の勝者を本拠地に迎える。
【1回戦】
8月19日(水)
【1】アトレチコ鈴鹿 18:30 FC BASARA HYOGO [三交鈴鹿]
【2】鳥取県代表 19:00 熊本県代表 [Axis]
【3】東北学院大 19:00 群馬県代表 [ユアスタ]
【4】栃木県代表 19:00 ブリオベッカ浦安・市川 [カンセキ]
【5】滋賀県代表 19:00 JAPANサッカーカレッジ [HATOスタ]
【6】FC徳島 18:30 川副クラブ [鳴門大塚]
【7】福岡県代表 19:00 沖縄県代表 [ミクスタ]
【8】ベルガロッソいわみ 18:00 長崎国際大 [みよし陸]
【9】アルテリーヴォ和歌山 17:00 アスルクラロ沼津 [紀三井寺]
【10】ヴェロスクロノス都農 19:00 香川県代表 [いちご]
【11】ヴェルスパ大分 19:00 高知県代表 [クラド]
【12】流通経済大 19:00 クリアソン新宿 [Ksスタ]
【13】神奈川県代表 19:00 筑波大 [レモンS]
【14】 福島県代表 19:00 大山サッカークラブ [とうスタ]
【15】石川県代表 19:00 京都産業大 [石川西部]
【16】山梨学院大 19:00 東京国際大FC [JITス]
【17】岐阜県代表 18:30 富山新庄クラブ [ヒマスタ]
【18】鹿児島県代表 19:00 山口県代表 [白波スタ]
【19】SRC広島 18:30 FCマルヤス岡崎 [Eピース]
【20】奈良県代表 19:00 大阪府代表 [ロートF]
【21】愛媛県代表 19:00 環太平洋大 [ニンスタ]
【22】いわてグルージャ盛岡 18:30 札幌大 [いわスタ]
【23】長野県代表 19:00 福井ユナイテッドFC [サンアル]
【24】ラインメール青森 18:00 秋田大 [カクスタ]
【2回戦】
8月26日(水)
【25】鹿島 19:00 【1】の勝者 [メルスタ]
【26】札幌 19:00 甲府 [プレド]
【27】名古屋 18:30 【2】の勝者 [豊田S]
【28】東京V 18:30 【3】の勝者 [味フィ西]
【29】川崎F 19:00 【4】の勝者 [調整中]
【30】磐田 19:00 宮崎 [ヤマハ]
【31】G大阪 19:00 【5】の勝者 [パナスタ]
【32】徳島 18:30 【6】の勝者 [鳴門大塚]
【33】広島 18:30 【7】の勝者 [福山]
【34】いわき 19:00 大分 [ハワスタ]
【35】岡山 19:00 【8】の勝者 [JFEス]
【36】千葉 19:00 【9】の勝者 [フクアリ]
【37】神戸 19:00 【10】の勝者 [ノエスタ]
【38】鳥栖 19:00 富山 [駅スタ]
【39】福岡 19:00 【11】の勝者 [ベススタ]
【40】横浜FC 18:30 【12】の勝者 [ニッパツ]
【41】柏 19:00 【13】の勝者 [三協F柏]
【42】今治 19:00 秋田 [アシさと]
【43】横浜FM 19:00 【14】の勝者 [日産ス]
【44】水戸 19:00 【15】の勝者 [Ksスタ]
【45】浦和 19:00 【16】の勝者 [浦和駒場]
【46】大宮 19:00 八戸 [NACK]
【47】C大阪 18:30 【17】の勝者 [ハナサカ]
【48】新潟 19:00 【18】の勝者 [デンカS]
【49】京都 19:00 【19】の勝者 [たけびし]
【50】山形 19:00 藤枝 [NDスタ]
【51】清水 19:00 【20】の勝者 [アイスタ]
【52】長崎 19:00 【21】の勝者 [ピースタ]
【53】町田 18:30 【22】の勝者 [Gスタ]
【54】仙台 19:00 栃木C [ユアスタ]
【55】FC東京 19:00 【23】の勝者 [味スタ]
【56】湘南 19:00 【24】の勝者 [レモンS]