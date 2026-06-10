犬の涙やけの主な原因は？

犬の目元にできやすい涙やけ。赤茶色の跡に悩む飼い主さんは少なくありません。特に、白い毛の犬や長毛犬種、小型犬によく見られる傾向があり、どのようにケアすればいいのかわからないと悩む人も多いでしょう。

犬の涙やけの原因として、考えられる要因は以下の通りです。

濡れた目元で雑菌が繁殖している 目への刺激（周りの毛が瞳に入っているなど） アレルギー 鼻涙管の詰まり ドッグフードが体質に合っていない

他にも、生活習慣や目の病気など、さまざまな原因が隠れている可能性が考えられます。間違ったケアを続けることで、症状を悪化させてしまうこともあるので、正しい知識を持って対処しましょう。

犬の涙やけが悪化する『タブー行為』５選

ここでは、犬の涙やけが悪化してしまうタブー行為を見ていきましょう。間違ったケア方法を続けていると、涙の分泌量が増すなど、涙やけの症状が悪化する原因になりかねません。

1.涙やけ部分を強く拭く

涙やけを「しっかり取ろう」と強く擦るのはやめましょう。目元はとてもデリケートなので、皮膚炎を起こしたり、刺激を与えることで涙の分泌量を増加させ、涙やけを悪化させてしまいます。

2.人間用のケア用品を使って拭く

涙やけになっている部分をケアする際、人間用のウェットシートやアルコールシートを使っていませんか。人間用のケア用品に含まれる成分は、犬にとって刺激になりやすいので、かえって症状を悪化させる原因になります。

涙やけをケアする際は、必ず犬専用のケア用品を選びましょう。

3.フードを頻繁に変える

「もしかして、与えているフードが原因かも」と考え、フードを頻繁に変えていませんか。これでは、もしもフードが原因だとしても、ドッグフードの何の原材料が原因なのかわかりません。

また、お腹に負担をかけることで、ストレスから涙の分泌量が増え、涙やけを悪化させる恐れもあるので、ドッグフードを頻繁に変えるのはやめましょう。

4.目の周りの伸びた毛をカットしない

目の周りの毛は、定期的にカットするのがおすすめです。伸びきってしまうと、長い毛が目に入ってしまい、それが刺激となり涙の分泌量を増やしてしまうからです。

ご自宅でできる場合は、目の周りだけササッとカットし、自分でカットすることが難しい場合は、トリミングサロンで1～2ヶ月に1回、お願いしましょう。

5.濡れた目元を放置している

涙が溢れ出てきた目元を湿ったまま放置していると、雑菌が繁殖してしまいます。涙やけができる原因は、雑菌繁殖による変色なので、雑菌が繁殖しないよう、目元の毛を乾燥した状態で維持することも重要です。

涙やけを放置するとどうなるの？

「少し色がついているだけだし……」と涙やけを放置していると、皮膚炎につながったり、雑菌の繁殖によって臭いが気になるようになったり、毛玉ができたり汚れがついたりと、さまざまな悪影響が懸念されます。

また、もしも愛犬が目を痒がったり気にする様子を見せている場合は、目の病気が隠れていることもあるので、放置は危険です。

少しでも気になる症状が現れたら、まずはかかりつけの動物病院に相談し、目や体の状態を診察してもらいましょう。

犬の涙やけへの正しいケア方法

愛犬に涙やけができてしまったとき、どのようにケアすべきなのでしょうか。以下のコツを参考に、やりすぎないように気をつけましょう。

コットンやガーゼに水を染み込ませて優しく拭き取る 濡れた目元は湿ったままにせず、乾いたガーゼなどで吸水し乾燥させる 目の周りの毛はカットして刺激を与えないように対処する 獣医師に相談してドッグフードを適切なものに変える おやつや人間用の食べ物を与えるのは控える

「もしかするとドッグフードが原因かも」と思う方は、一度、動物病院でアレルギー検査をしてみるのがおすすめです。アレルゲンがわかれば、愛犬の体質に合ったドッグフードを探しやすくなりますし、動物病院によっては適切なフードを処方してもらえます。

また、涙やけの直接的なケア方法は、ガーゼやコットンなど柔らかい布で拭き取ることです。しかし、強く擦ってしまうと逆効果になるので、まずは汚れを落とし、その後、乾いた布で優しく吸水し、目元の毛を乾燥させましょう。

それでも改善されない場合は、鼻涙管が詰まっているなど、目に何らかの異常が生じている可能性があります。かかりつけの動物病院に連れていき、原因を特定してもらいましょう。目薬や投薬などで改善することもありますよ。

まとめ

犬の涙やけは、体質やフード、生活環境など、さまざまな原因が重なって起こります。ケアを始めたからとすぐに改善する症状ではありません。地道に毎日、コツコツと、優しく目元を拭き取り、必要に応じて動物病院に相談してみましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)