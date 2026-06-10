女優の栗山千明(41)が10日、公式サイトを更新。栗山の名称や写真を無断で使用するSNSのなりすましアカウントが複数確認されたとして注意喚起した。

同サイトで「昨今、栗山千明の名称や写真を無断で使用する、SNSのなりすましアカウントを複数確認しております。これらのアカウントは、栗山千明とは一切関係ございません。栗山千明のSNSアカウントは、X公式(https://twitter.com/chiakikuriyama_)以外に存在いたしませんので、改めてご確認ください」と注意を呼びかけた。

続けて「本人・マネージャーが運用するSNSアカウントからダイレクトメール（DM）の発信などを行うことはございません」と強調し、「トラブルに巻き込まれたり、不正に個人情報を入手される等の恐れがありますので、不審なアカウントからの連絡や URLを受信した場合は、返信・アクセス等を行わず、各 SNSの通報機能をご利用いただくとともに、ブロック等のご対応をお願いいたします」と呼びかけた。

栗山も公式Xを通じ「私、XのこのアカウントでしかSNSをやっていないのですが、Instagramに青バッジがついた私のアカウントもあるようです。悪い事に使われないか心配です。皆様お気をつけください」と注意を促していた。