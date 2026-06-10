長谷川京子、ボリュームたっぷり唐揚げ弁当に絶賛の声「王道」「いい色に揚がってる」
【モデルプレス＝2026/06/10】女優の長谷川京子が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボリューミーなわっぱ弁当を公開し、話題となっている。
【写真】47歳女優「いい色に揚がってる」ボリュームたっぷり唐揚げ弁当
長谷川は「Good Morning」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯、仕切りの大葉、大きな唐揚げ、卵焼き、ウインナーと野菜の炒め物、葉物野菜の胡麻和えがわっぱの弁当箱に詰められた様子と、別添えの容器にサクランボが詰められたものを公開している。
この投稿は「これぞ王道のお弁当」「見ただけでお腹が鳴ってきた」「いい色に揚がってる」「唐揚げたっぷりでお腹いっぱいになりそう」「全部美味しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】47歳女優「いい色に揚がってる」ボリュームたっぷり唐揚げ弁当
◆長谷川京子、唐揚げ弁当披露
長谷川は「Good Morning」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯、仕切りの大葉、大きな唐揚げ、卵焼き、ウインナーと野菜の炒め物、葉物野菜の胡麻和えがわっぱの弁当箱に詰められた様子と、別添えの容器にサクランボが詰められたものを公開している。
◆長谷川京子の投稿に「どれも美味しそう」の声
この投稿は「これぞ王道のお弁当」「見ただけでお腹が鳴ってきた」「いい色に揚がってる」「唐揚げたっぷりでお腹いっぱいになりそう」「全部美味しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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