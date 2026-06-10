「日経225オプション」6月限プット手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
BNPパリバ証券 27( 27)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯6万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 60( 60)
ゴールドマン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯6万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 203( 103)
JPモルガン証券 128( 28)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
BNPパリバ証券 23( 23)
楽天証券 14( 8)
松井証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 12( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
Jトラストグローバル 2( 2)
◯6万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
BNPパリバ証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
楽天証券 2( 0)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 550( 300)
楽天証券 46( 46)
バークレイズ証券 44( 44)
SBI証券 194( 42)
BNPパリバ証券 186( 36)
UBS証券 310( 20)
JPモルガン証券 119( 19)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 8( 8)
広田証券 7( 7)
安藤証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
今村証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
ビーオブエー証券 201( 1)
みずほ証券 50( 0)
◯6万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
BNPパリバ証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
◯6万4375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 80( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯6万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 52( 52)
BNPパリバ証券 27( 27)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
SBI証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯6万3375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 60( 60)
ゴールドマン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 203( 103)
JPモルガン証券 128( 28)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
BNPパリバ証券 23( 23)
楽天証券 14( 8)
松井証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
SBI証券 12( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
Jトラストグローバル 2( 2)
◯6万3625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯6万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
BNPパリバ証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
SBI証券 2( 0)
楽天証券 2( 0)
◯6万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 550( 300)
楽天証券 46( 46)
バークレイズ証券 44( 44)
SBI証券 194( 42)
BNPパリバ証券 186( 36)
UBS証券 310( 20)
JPモルガン証券 119( 19)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 8( 8)
広田証券 7( 7)
安藤証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
今村証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
ビーオブエー証券 201( 1)
みずほ証券 50( 0)
◯6万4125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯6万4250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
BNPパリバ証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
◯6万4375円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯6万3875円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 80( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース