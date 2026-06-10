　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。

◯6万3250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　52(　　52)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　27(　　27)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)

◯6万3375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　60(　　60)
ゴールドマン証券　　　　　　　　50(　　50)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　24(　　24)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)

◯6万3500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 203(　 103)
JPモルガン証券　　　　　　　　 128(　　28)
ソシエテジェネラル証券　　　　　25(　　25)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　23(　　23)
楽天証券　　　　　　　　　　　　14(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
Jトラストグローバル　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万3625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　12(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)

◯6万3750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 0)

◯6万4000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 550(　 300)
楽天証券　　　　　　　　　　　　46(　　46)
バークレイズ証券　　　　　　　　44(　　44)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 194(　　42)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 186(　　36)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 310(　　20)
JPモルガン証券　　　　　　　　 119(　　19)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
広田証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
今村証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ビーオブエー証券　　　　　　　 201(　　 1)
みずほ証券　　　　　　　　　　　50(　　 0)

◯6万4125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)

◯6万4250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　34(　　34)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 9(　　 9)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万4375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)

◯6万3875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
JPモルガン証券　　　　　　　　　80(　　 0)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース