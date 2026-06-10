電子書籍市場の拡大の中、「所有する喜び」を与えられる本。あえて紙で置いておきたくなる装丁とは【デザイナーの装丁惚れ】

電子書籍市場の拡大の中、「所有する喜び」を与えられる本。あえて紙で置いておきたくなる装丁とは【デザイナーの装丁惚れ】