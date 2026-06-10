家の中に入ってきた虫に犬がパニック...！

ナゾの物体に必死になるわんちゃんと虫の攻防戦が、見ていてヒヤヒヤするけど可愛すぎる光景となり話題になりました。その様子がSNSに投稿されると「怖いけど頑張ってるの愛おしい」などのコメントが寄せられ、記事執筆時点で5.8万回表示を突破することとなりました。

【動画：家の中に『カナブン』が侵入→思った以上に犬が怖がり…警戒心がすごい『攻防戦』】

ナゾの侵入者にビビりまくり！

話題の投稿に登場するのはTikTokアカウント「userxkou0xcjcn」の、トイプードルの『ここあ』くん。

この日ここあくんの目の前に現れたのは、家の中に入ってきてしまったという「カナブン」！初めて見るナゾの存在にここあくんは興味があるものの、恐怖心でかなり警戒をしていたのだそう。

おもちゃなのか、おやつなのか、敵なのか、不思議な存在の正体を確かめようと、ここあくんは勇気を出してビビりながらも近づいていったそうです。

怖いけど気になる存在

まずは「ワン！」と大きな声で吠えてみますが、ビクともしないカナブン。続いて触ってみようとしますが、まだ少し怖いのか、カナブンのすぐ横の床を片手で「横掘れワンワン」と言わんばかりに一生懸命掘り始めたというここあくん。すると一瞬手がカナブンに当たってしまい、ピョーンと飛ばされてしまったカナブンにびっくりして、ここあくんの警戒心はMAXに。

しかしそれでもほとんど動かないカナブンを見て、まだまだ何者なのかがわからずここあくんの好奇心も止まりません。

飼い主さんも一緒にヒヤヒヤ

さらにここあくんはそっと鼻を近づけてカナブンの匂いを慎重に探り始めたそうです。

すると急に前進を始めたカナブンにここあくんはビビッてしまい後ずさり！それでもまだまだここあくんの攻防戦は終わらず、今度は口で咥えてみようとタイミングを計らってカナブンに攻撃をしかけ始めたようです。それを見ていた飼い主さんも、カナブンを食べてしまわないか、カナブンが急に飛び立たないか、二人の戦いにヒヤヒヤしながらも可愛らしい光景を楽しんでいたようでした。

カナブンとここあくんの可愛すぎる攻防戦の様子には、「仕草が可愛すぎる」「気になる存在ですね」とここあくんの一生懸命な姿に癒された方々のコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント「userxkou0xcjcn」では、病気と闘いながらも可愛らしい姿を見せてくれるトイプードルのここあくんの日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「userxkou0xcjcn」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。