5月31日に東京ドームで開催されたラストライブをもって、26年半の活動に終止符を打った嵐。松本潤（42）と二宮和也（42）は個人事務所で、櫻井翔（44）と相葉雅紀（43）は引き続きSTARTO ENTERTAINMENTに所属して芸能活動を続ける。

いっぽうリーダー・大野智（45）は同日をもってSTARTO社を退所したが、今後の去就に関心が寄せられていて――。

「一部スポーツ紙などで、大野さんが退所後も“芸能活動を継続する”ことが報じられています。嵐が’19年1月に活動休止の記者会見を行った際、大野さんは『この世界を一度離れてみて、今まで見たことのない景色だったりを見てみたい』と語っていました。そのため嵐の活動終了後は、芸能界とは距離を置くものだと見られていました」（芸能関係者）

嵐が’20年末に活動休止期間に入ってからは、悠々自適に過ごす姿がたびたび報じられてきた大野。しかしラストツアーのリハーサルを重ねるなかで、意識に変化があったという。

「ラストツアーを目前に控えた3月上旬に、松本さんがファンクラブ会員向けに生配信を行ったことがありました。この配信では大野さんも参加していて、退所後について“マイペースにファンの皆さんに向けてできることをやっていく”といった旨を語っていたのです。

さらに同じタイミングで、大野さんが取締役を務める会社にも変化が。同社の事業内容に、アーティストのマネジメントや芸能イベントの企画・制作などの項目が加えられていました。大野さんは自身がオーナーを務める宮古島のリゾート施設の運営と並行して、芸能活動を続けていくつもりのようです」（前出・芸能関係者）

国民的アイドルとして一時代を駆け抜け、ひと区切りをつけた大野。自由になった今、“大切な仲間との計画”もあるのだという。

「大野さんはラストツアーのリハーサルを通じて、ダンスへの情熱が再燃したといいます。自由に活動できるようになったことで、ジュニア時代からの盟友である町田慎吾さん（45）と一緒にステージに立つ考えもあるそう。2人は同い年であり、’94年に旧ジャニーズ事務所に入所した同期でもあります。大野さんは’99年に嵐としてデビューし、町田さんは舞台やミュージカルを中心に存在感を高めていきました。町田さんは’15年2月に旧ジャニーズ事務所を退所していますが、現在も舞台を中心に俳優、ダンサー、演出家として幅広く活動しています」（前出・芸能関係者）

そんな大野と町田はジュニア時代、舞台の長期公演で訪れた京都の旅館で数カ月にわたって共同生活を送っていたことがある。ある舞台関係者は言う。

「大野さんと町田さんは親友といえるほどの仲で、2人はこの舞台で切磋琢磨し合いました。当時の大野さんは、町田さんと一緒に踊る時間を心から楽しんでいたように思います。町田さんの退所後は表立った交流は控えていたといいますが、2人で食事に行くなど友情は続いていたと聞きました。大野さんは嵐のラストライブ終了後はしばらく東京に滞在するそうで、町田さんと京都の旅館に思い出巡りに行くともいわれています」

親友とともに、青春時代を過ごした京都の旅館を再訪――。大野にとってこの旅館は、大切な人に紹介したくなる“特別な場所”でもあるようだ。

本誌は’21年4月、大野が当時の恋人女性と一緒に旅館に滞在する姿を目撃していた。旅館から出てきた際には、大野が近づいてきた車に素早く気づき、女性の腰に手を回して優しくエスコートする場面も。行動の端々から、恋人女性を大切にしていることが伝わってきた。

前出の舞台関係者は言う。

「大野さんは今でも、この旅館の女将と連絡を取り合っているといいます。もし町田さんと再訪すれば、大変喜ばれるでしょうね。大野さんは芸能活動を続けるとしても、これまでのようにハードに活動するつもりはないそうです。思い入れのある京都や宮古島など好きな場所をめぐり、町田さんとマイペースにダンスを続けていく考えだそうです。

町田さんも5月29日に更新したSNSで、《フリーで活動をして、11年が経ちました》と感慨深げに報告していました。ジュニア以降は違う道を歩んできた2人ですが、互いに節目を迎えたことでいっそう距離が縮まるかもしれません」

親友、恋人と過ごした“特別な場所”は、大野に安らぎをもたらしてくれるはずだ。