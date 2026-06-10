s**t kingz、躍動感溢れるポーズで盛り上げる 胸元に羽あしらったジャケットスタイル【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/10】ダンスパフォーマンスグループのs**t kingz（シットキングス）が6月10日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】世界的ダンサー4人組、統一感あるシックなコーデ
s**t kingzのメンバーは黒を基調としたファッションに身を包んだ。NOPPOとOguriは全身黒、kazukiは大きな花柄が印象的なワイドパンツ、shojiは白のノーカラーシャツを着こなし、シックな装いを完成させた。
さらに4人は胸元にカラフルな羽をあしらい統一感も。「動いてください！」「はっちゃけてほしいです！」といった報道陣のリクエストにも応え、ダンサーらしく柔軟な動きを見せていた。
s**t kingz（シットキングス）は、shoji、kazuki、NOPPO、Oguriの4人で構成される世界的なダンスパフォーマンスグループ。アメリカのダンスコンテスト「BODY ROCK」での2年連続優勝（2010年・2011年）を皮切りに、世界各国で活躍。国内外のトップアーティストの振付や演出も数多く手掛けている。2026年4月にリリースされた大森元貴のソロ楽曲「催し」では大森とkazukiが共同で振り付けを手掛け話題となった。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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【写真】世界的ダンサー4人組、統一感あるシックなコーデ
◆s**t kingz、胸元に羽あしらう
s**t kingzのメンバーは黒を基調としたファッションに身を包んだ。NOPPOとOguriは全身黒、kazukiは大きな花柄が印象的なワイドパンツ、shojiは白のノーカラーシャツを着こなし、シックな装いを完成させた。
s**t kingz（シットキングス）は、shoji、kazuki、NOPPO、Oguriの4人で構成される世界的なダンスパフォーマンスグループ。アメリカのダンスコンテスト「BODY ROCK」での2年連続優勝（2010年・2011年）を皮切りに、世界各国で活躍。国内外のトップアーティストの振付や演出も数多く手掛けている。2026年4月にリリースされた大森元貴のソロ楽曲「催し」では大森とkazukiが共同で振り付けを手掛け話題となった。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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