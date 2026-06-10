新横浜プリンスホテル、“ぬい活”楽しむ宿泊プランを販売 推し色ルームに約100着のぬい服…“推し”との特別空間を演出
新横浜プリンスホテルは、ぬいぐるみと一緒に写真撮影や旅行を楽しむ“ぬい活”需要の高まりを受け、宿泊プラン「ときめく推し空間〜“ぬい”ドレスアップステイ〜」を6月20日〜2027年3月31日まで販売する。予約は6月15日正午から受け付ける。
【写真】7色から選べる！推し色で装飾された客室など、宿泊イメージ
近年、推しやお気に入りのぬいぐるみと過ごす“ぬい活”がSNSを中心に人気を集めている。同ホテルでは、大切な“推し”とのホテルステイをより特別な体験として楽しめるよう、撮影環境を整えた宿泊プランを企画した。
客室には、人気作家が手がけたぬいぐるみ用衣装を自由に試着できるサービス「ぬい服試着室」の“ぬい服”を約100着用意。さまざまなデザインの衣装を着せ替えながら、自分だけのコーディネートを楽しめる。
また、推し色の背景パネルやフォトスポット、ミニチュア家具などの撮影アイテムも設置。ホテルの客室内で時間を気にすることなく、“ぬい撮り”に没頭できる環境を整えた。
客室は、赤、青、黄、緑、紫、ピンク、オレンジの7色から選べる推し色装飾ルームを用意。それぞれのカラーで統一された空間の中で、“推し”との特別な時間を過ごせる演出が施されている。
料金は1室2人利用時で1人1万300円から。宿泊料金には1泊の室料に加え、ぬい服の貸し出し、サービス料、消費税が含まれる。予約はウェブ限定で受け付ける。
【写真】7色から選べる！推し色で装飾された客室など、宿泊イメージ
近年、推しやお気に入りのぬいぐるみと過ごす“ぬい活”がSNSを中心に人気を集めている。同ホテルでは、大切な“推し”とのホテルステイをより特別な体験として楽しめるよう、撮影環境を整えた宿泊プランを企画した。
また、推し色の背景パネルやフォトスポット、ミニチュア家具などの撮影アイテムも設置。ホテルの客室内で時間を気にすることなく、“ぬい撮り”に没頭できる環境を整えた。
客室は、赤、青、黄、緑、紫、ピンク、オレンジの7色から選べる推し色装飾ルームを用意。それぞれのカラーで統一された空間の中で、“推し”との特別な時間を過ごせる演出が施されている。
料金は1室2人利用時で1人1万300円から。宿泊料金には1泊の室料に加え、ぬい服の貸し出し、サービス料、消費税が含まれる。予約はウェブ限定で受け付ける。