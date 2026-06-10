新横浜プリンスホテル、“ぬい活”楽しむ宿泊プランを販売 推し色ルームに約100着のぬい服…“推し”との特別空間を演出

新横浜プリンスホテル、“ぬい活”楽しむ宿泊プランを販売 推し色ルームに約100着のぬい服…“推し”との特別空間を演出