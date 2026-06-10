町内会の役員免除金1万円はアリ？ナシ？ 町内会長から届いた手紙に“役員免除金1万円”との記載がありました。これは払う義務があるのでしょうか…？町内会のルールを確認！

町内会は任意団体なので一方的な罰金は認められにくい

町内会や自治会は、地域の清掃、防犯、防災、親睦活動などを行う任意団体です。法律で加入が義務づけられている団体ではありません。そのため、町内会に入るかどうか、退会するかどうかは、基本的に本人の意思が尊重されます。

この考え方からすると、町内会が公的機関のように「罰金」を科すことはできません。ただし、町内会に加入している間は、会員として会則や規約に従う関係になります。役員の順番、当番、会費、免除の条件などが規約に定められていて、総会で承認されている場合は、会員に一定の負担を求めること自体が直ちに不当とは言い切れません。

つまり、「町内会は任意だから何も払わなくてよい」と単純には言えません。一方で、「手紙に書いてあるから必ず払わなければならない」とも限りません。まずは、役員免除金が罰金なのか、役員ができない人の代替協力金なのかを見極める必要があります。



払う義務があるかは規約と総会決議を確認する

役員免除金1万円の支払いを求められたら、最初に確認したいのは町内会の規約です。規約に「役員を免除される場合は免除金を納める」などの記載があるかを見ましょう。さらに、その規約がいつ、どのように決められたのかも重要です。

たとえば、総会で会員に説明され、議決を経て決まったルールであれば、町内会側は「会員全体で決めたルール」と説明しやすくなります。一方で、会長や一部の役員だけで決め、規約にも載っていない場合は、支払い義務を主張する根拠が弱くなります。

次に、免除金の使い道を確認しましょう。役員を免除された人の代わりに外部業者へ作業を依頼する、防災用品や清掃用具を購入する、役員の負担軽減のために必要な費用へ充てる、といった目的が明確なら、協力金として理解しやすい場合があります。

反対に、使い道が不明、会計報告に載らない、特定の人だけに請求している、病気や介護などやむを得ない事情でも一律に請求する、といった運用なら、不公平感が強くなります。1万円という金額も、年間会費や地域活動の内容と比べて妥当かを確認しましょう。



事情があるなら免除や代替案を相談する

役員を断りたい理由が、仕事、育児、介護、病気、高齢、障害などであれば、まずはその事情を町内会に伝えましょう。町内会の活動は地域の助け合いですが、誰もが同じように時間や体力を出せるわけではありません。

一方で、町内会側が事情を一切聞かず、免除金を払わないなら近所付き合いを制限する、ゴミ出しを妨害する、回覧以外の重要情報も知らせないなどの対応をする場合は問題があります。地域活動への協力を求めることと、生活上の不利益を与えることは別です。

どうしても納得できない場合は、市区町村の自治会担当窓口や地域振興課などに相談してみましょう。自治体は町内会の内部運営に強く介入できないこともありますが、一般的な考え方や話し合いの進め方を案内してくれる場合があります。



まとめ

町内会は任意団体であり、加入や退会は本人の意思が基本です。そのため、規約や総会決議などの根拠がないまま、一方的に罰金のようなお金を請求することは認められにくいでしょう。

一方で、加入中の会員として、規約に定められた役員免除金があり、総会で決められ、使い道や金額が妥当であれば、一定の負担を求められる可能性があります。大切なのは、手紙だけで判断せず、規約、議事録、会計報告、免除金の使い道を確認することです。

支払いに納得できない場合は、すぐ拒否するのではなく、事情を説明し、代替の協力方法を相談してみましょう。それでも不透明な請求が続くなら、自治体の窓口に相談する方法もあります。地域で暮らし続けるためにも、感情的に対立せず、ルールと根拠を確認しながら冷静に対応することが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー