中川翔子「ママ抱っこで登ってくるよ」双子のべったり後追いショット公開「共感しかない」「甘えん坊な姿にキュンとする」
【モデルプレス＝2026/06/10】歌手でタレントの中川翔子が6月8日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちと密着する様子を公開した。
【写真】41歳双子出産タレント「離乳食つくりにキッチンすら行けず」双子のべったり後追いショット公開
中川は「弟くんの後追い凄い！ちょっとでもママが離れると ぎゃー！と呼ぶの可愛すぎる」と双子の弟の近況を報告。「離乳食つくりにキッチンすら行けず おんぶするしかない！可愛いよ」「2人ともべったりママ抱っこで登ってくるよ」と泣き顔の絵文字を添え、ママにくっついて離れない双子の姿を公開した。
さらに、双子の日常を描いた絵日記や双子それぞれのショット、お気に入りのコンビニスイーツの写真なども多数公開している。
この投稿に、ファンからは「甘えん坊な姿にキュンとする」「癒される」「泣きながら呼ぶの可愛すぎ」「後追いわかりすぎる」「抱っこ、今からの季節ほんと大変」「キッチン行けないの共感しかない」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「離乳食つくりにキッチンすら行けず」双子のべったり後追いショット公開
◆中川翔子、べったりな双子の姿公開
中川は「弟くんの後追い凄い！ちょっとでもママが離れると ぎゃー！と呼ぶの可愛すぎる」と双子の弟の近況を報告。「離乳食つくりにキッチンすら行けず おんぶするしかない！可愛いよ」「2人ともべったりママ抱っこで登ってくるよ」と泣き顔の絵文字を添え、ママにくっついて離れない双子の姿を公開した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「甘えん坊な姿にキュンとする」「癒される」「泣きながら呼ぶの可愛すぎ」「後追いわかりすぎる」「抱っこ、今からの季節ほんと大変」「キッチン行けないの共感しかない」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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