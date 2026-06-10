JTB、2025年度サービス最優秀旅館・ホテルを発表 鹿児島、沖縄、北海道、愛媛の4施設が最優秀に
JTBは10日、2025年度のサービス最優秀旅館・ホテルとして、JTB協定旅館ホテル連盟に加盟する約3500の旅館とホテルの中から選んだ4施設を発表した。
【表彰施設】どこも泊まってみたい！旅行の参考になるエリア別の施設一覧
大規模施設（旅館）では、鹿児島 砂むし温泉 指宿白水館（鹿児島県：指宿）、大規模施設（ホテル）では、ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート（沖縄県：恩納村）、中規模施設では、ラビスタ函館ベイ ANNEX（共立リゾート）（北海道：函館）、小規模施設では、別邸 朧月夜（愛媛県：道後）が選ばれた。
JTBは1979年から、利用客からの「宿泊アンケート」に基づき、優れたサービスを提供している宿泊施設を表彰している。表彰対象の旅館・ホテルの審査は、利用客からのアンケート評価点とアンケート回収枚数などの選考基準に基づいて決定している。
選考基準は、JTB協定旅館ホテル連盟会員であること、「宿泊アンケート（Webで実施）」の回答数が宿泊施設規模別基準以上であること、2025年度のアンケート総合評価点が宿泊施設規模別基準以上であること、なお、2024年度・2023年度の総合評価点も参考とする。2025年（暦年）の宿泊券販売額が宿泊規模別基準以上であること、サービス優秀旅館ホテル表彰については、過去3年間の同表彰施設は選考対象としないことがある。
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大規模施設（旅館）では、鹿児島 砂むし温泉 指宿白水館（鹿児島県：指宿）、大規模施設（ホテル）では、ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート（沖縄県：恩納村）、中規模施設では、ラビスタ函館ベイ ANNEX（共立リゾート）（北海道：函館）、小規模施設では、別邸 朧月夜（愛媛県：道後）が選ばれた。
選考基準は、JTB協定旅館ホテル連盟会員であること、「宿泊アンケート（Webで実施）」の回答数が宿泊施設規模別基準以上であること、2025年度のアンケート総合評価点が宿泊施設規模別基準以上であること、なお、2024年度・2023年度の総合評価点も参考とする。2025年（暦年）の宿泊券販売額が宿泊規模別基準以上であること、サービス優秀旅館ホテル表彰については、過去3年間の同表彰施設は選考対象としないことがある。