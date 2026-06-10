香港で女性にわいせつな行為をしたとして、わいせつ侵犯罪で起訴され、後に罰金1万5000香港ドルの有罪判決を受けた元「ONE N’ONLY（ワンエンオンリー）」の上村謙信（26）が10日までに公式Xおよびファンクラブを開設。活動再開の意向を示した。

同Xに「上村謙信を応援してくださっている皆さまへ」と題した文書を掲載。「安定して皆さまへ上村の情報や様子をお届けするため、今後はスタッフによるこのXの公式アカウント、Instagramの公式アカウント（＠kenshin_kamimura_staff）の運用のみにさせていただきます」と報告。

同アカウントについて「『サブアカウント』と名称しているものも含めて、公式以外のアカウントは一切ございません。偽のアカウント等にもご注意いただき、引き続き本アカウントの情報をお楽しみいただけますと幸いです」と呼びかけた。

続く投稿ではオフィシャルファンクラブを開設することを発表した。

判決などによると上村は昨年3月にファンミーティングで香港を訪問。打ち上げの宴席に参加した際、通訳の女性の太腿を何度も触るわいせつ行為をしたという。同年3月4日付で「重大なコンプライアンス違反」を理由に所属事務所との契約を解除され、グループから脱退した。

その後、起訴され、昨年8月に罰金1万5千香港ドルの有罪判決を受けた。