中国への探究学習旅行、海外の若者に人気
【新華社太原6月10日】中国は今、海外の若者の間で探究学習旅行先として人気を集めている。氷雪地帯から熱帯の風景、千年の古都からハイテク産業の集積地まで、中国を体感する旅が各地で見られる。
フランスやロシア、チュニジアなどの若者100人余りが4月以降、陝西省や山西省を探究学習のため訪れた。山西省で最初に足を運んだのは、「東洋の芸術画廊」とも呼ばれる永楽宮だった。若者たちは壁画に強い印象を受け、フランス人のサミュエルさんは「人物描写が精緻で、濃厚な東洋的雰囲気に満ちている」と話した。
入境手続きの利便性向上や旅行商品の充実を背景に、中国各地では海外の若者による探究学習旅行が増えている。中でも山西省や陝西省、北京市などが人気の目的地となっている。「2026年中国探究学習旅行市場景気調査報告」も、市場全体が活況を呈していると指摘した。
海南省では、若者たちがごみ焼却発電所で環境保護の取り組みを学び、中国科学院深海科学・工程研究所で有人潜水艇「奮闘者号」の模型を見学したほか、文昌航天観礼センターでロケット打ち上げも見守った。
先端技術に加え、中国の伝統文化や地域社会のガバナンスにも関心が集まっている。5月下旬には、欧州各国の若手研究者が四川省アバ・チベット族チャン族自治州汶川（ぶんせん）県の水磨鎮を訪れ、かつての工業都市がエコツーリズムの町へと変化した過程を視察した。
同報告は、訪中探究学習旅行が注目すべき新たな成長分野になっているとし、文化・歴史や科学技術イノベーション、自然科学などの分野に需要が集まっていると分析している。（記者/解園）