「明らかに様子がおかしい」中島健人、鈴木福とラーメンへ！ 「すごいオーラ漂う2人」「すっかり仲良し」
元Sexy Zoneの中島健人さんのスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは6月9日、投稿を更新。中島さんと俳優の鈴木福さんがラーメンを食べる姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】ラーメンを食べる中島健人＆鈴木福
ファンからは「かっこよ可愛い〜」「2人ともカッコよすぎて画面割れる」「すっかり仲良しだね」「すごいオーラ漂う2人」などの声が。また「福くんのラーメンの具と比べて明らかに様子がおかしい」「トッピング全部乗せかな」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】ラーメンを食べる中島健人＆鈴木福
「2人ともカッコよすぎて画面割れる」同アカウントは「福くんとラーメン by 本人」とつづり、1枚の写真を投稿。中島さんと鈴木さんが、仲良くラーメンを食べる姿が写っています。放送中のドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）のオフショットのようです。
「ちなみに健人くんがご馳走してくれました！！」鈴木さんも同日、自身のXを更新。この投稿を引用し「ちなみにポイントは、ケンティーコーデなフクティーと、トッピング増し増しなケンティー」と説明しています。また「ちなみに健人くんがご馳走してくれました！！ おかげで格段に美味しかったです！」と裏話も紹介。中島さんの“イケメン”っぷりがうかがえるエピソードですね。
(文:堀井 ユウ)