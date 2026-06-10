元Sexy Zoneの中島健人さんのスタッフが運営するXアカウントは6月9日、投稿を更新。中島さんと俳優の鈴木福さんがラーメンを食べる姿を公開しました。（サムネイル画像出典：中島健人さんスタッフ公式Xより）

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元Sexy Zoneの中島健人さんのスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは6月9日、投稿を更新。中島さんと俳優の鈴木福さんがラーメンを食べる姿を公開し、反響を呼んでいます。

【写真】ラーメンを食べる中島健人＆鈴木福

「2人ともカッコよすぎて画面割れる」

同アカウントは「福くんとラーメン　by 本人」とつづり、1枚の写真を投稿。中島さんと鈴木さんが、仲良くラーメンを食べる姿が写っています。放送中のドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）のオフショットのようです。

ファンからは「かっこよ可愛い〜」「2人ともカッコよすぎて画面割れる」「すっかり仲良しだね」「すごいオーラ漂う2人」などの声が。また「福くんのラーメンの具と比べて明らかに様子がおかしい」「トッピング全部乗せかな」といったコメントも寄せられました。

「ちなみに健人くんがご馳走してくれました！！」

鈴木さんも同日、自身のXを更新。この投稿を引用し「ちなみにポイントは、ケンティーコーデなフクティーと、トッピング増し増しなケンティー」と説明しています。また「ちなみに健人くんがご馳走してくれました！！　おかげで格段に美味しかったです！」と裏話も紹介。中島さんの“イケメン”っぷりがうかがえるエピソードですね。

(文:堀井 ユウ)