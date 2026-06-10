【ハイキュー!!】学校や職場で活躍！ デフォルメキャラの「みましたハンコ」が登場！
インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」の岡田商会より、コミュニケーションスタンプ「ハイキュー!! みましたハンコ」が、自社オンラインショップにて販売開始された。
＞＞＞デザイン24種と文字7種、ハンコのボディカラー9色をチェック！（写真10点）
「ハイキュー!! みましたハンコ」は、「先生とのやり取りで使えるハンコはありませんか？」というお客様の声から企画したスタンプ。アニメ「ハイキュー!!」に登場するキャラクターをデフォルメ化したかわいいイラストで「みた」ことを伝えながら、受け取った相手の気持ちをなごませてくれるコミュニケーションスタンプだ。
キャラクターのデザインは24種類。アニメ「ハイキュー!!」に登場するキャラクターをデフォルメ化したデザインは、「ポン！」と押すたびに思わず笑顔になってしまいそう。
イラストに添える文字は、「みました」「ナイス！」「済」「すごい！」「パス！」「GOOD！」「OK！」の7種類から選べる。イラスト24種とテキスト7種の組み合わせで、合計168種類からお好みにカスタマイズすることができる。
ハンコ本体の直径は10ミリ。ボディーカラーは9色、インクカラーは4色から好きな色が選べる。
「ポン！」と押すだけで、キャラクターイラストに癒やされること間違いなし。連絡帳や音読カードといった学校と家庭を繋ぐやり取りにはもちろん、職場の付箋やメモ、共有書類の確認に使えば、事務的な報告も弾むようなコミュニケーションに変わるに違いない。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
＞＞＞デザイン24種と文字7種、ハンコのボディカラー9色をチェック！（写真10点）
「ハイキュー!! みましたハンコ」は、「先生とのやり取りで使えるハンコはありませんか？」というお客様の声から企画したスタンプ。アニメ「ハイキュー!!」に登場するキャラクターをデフォルメ化したかわいいイラストで「みた」ことを伝えながら、受け取った相手の気持ちをなごませてくれるコミュニケーションスタンプだ。
イラストに添える文字は、「みました」「ナイス！」「済」「すごい！」「パス！」「GOOD！」「OK！」の7種類から選べる。イラスト24種とテキスト7種の組み合わせで、合計168種類からお好みにカスタマイズすることができる。
ハンコ本体の直径は10ミリ。ボディーカラーは9色、インクカラーは4色から好きな色が選べる。
「ポン！」と押すだけで、キャラクターイラストに癒やされること間違いなし。連絡帳や音読カードといった学校と家庭を繋ぐやり取りにはもちろん、職場の付箋やメモ、共有書類の確認に使えば、事務的な報告も弾むようなコミュニケーションに変わるに違いない。
（C）古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
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