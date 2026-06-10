【「極主夫道」 オンラインくじ】 販売中 価格：1回880円

【拡大画像へ】

アルマビアンカは、自社オンラインくじサービス「DRAW!DRAW! -ドロー！ドロー！-」にて、「極主夫道」のオンラインくじを販売している。価格は1回880円で、景品は9月中旬に出荷予定。

景品には、作中で龍が着用しているエプロンに描かれた柴犬をデザインしたA賞のフロアマットをはじめ、B賞の卓上加湿器、C賞のA3マットポスターなどがラインナップされている。

□「極主夫道」オンラインくじのページ

【景品ラインナップ】

A賞 フロアマット（全1種）

B賞 卓上加湿器（全2種）

C賞 A3マットポスター（全10種）

D賞 ハート型缶バッジ（全20種）

購入特典 特典ブロマイド(全10種)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※購入サイトによって特典の絵柄が異なります。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

(C)おおのこうすけ／新潮社