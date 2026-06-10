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カカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、サービス開始10周年を記念した特別企画の第1弾として、高橋留美子氏の人気作品「犬夜叉」で、初の「爆読み\0」を6月10日より実施する。

「爆読み\0」は「爆読み\0」アイコンが表示されている対象作品を、「待てば\0」話をチャージ無しで読むことができる機能。

本企画は「名作をまとめて楽しめる名作無料」をテーマに展開する10周年記念施策の第1弾として実施される。多くの人が「犬夜叉」を読めるよう、「爆読み\0」に加えて初購入クーポンの配布など、様々なキャンペーンが実施される。

【「犬夜叉」あらすじ】

現代と戦国時代を行き来する少女・かごめと半妖の少年・犬夜叉が、邪悪な化け物と大激突!! 無敵の二人のステキな大冒険ワールド!!

イベント実施概要

「犬夜叉」初「爆読み\0」

期間中、「犬夜叉」279話（28巻まで）を対象に「爆読み\0」を実施する。

実施期間：6月10日～8月16日23時59分

初購入クーポン配布

期間中、作品購入に利用できるクーポンを配布する。

配布期間：6月10日～6月17日23時59分

ピッコマで「犬夜叉」を読む