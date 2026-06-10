Aぇ! group、デビュー前の熱い友情エピソードを明かす！「今思えば青春ですよ」（小島健）

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Aぇ! groupが、6月11日16時より配信開始となる音楽番組『Star Song Special Season3』（Prime Video）の第7回に登場する。

■「皆さんも一緒にダンスしましょう！」（佐野晶哉）

番組では、“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間をお届け。今回のMCは安東弘樹が務め、ゲストとしてAぇ! groupが番組初登場となる。

スタジオライブでは、Aぇ! groupが「でこぼこライフ」を披露。同曲はAぇ! groupが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌。「サビの振りがめちゃくちゃキャッチーですので、皆さんも一緒にダンスしましょう！」（佐野晶哉）と呼びかける。

AmBitiousは、オリジナル曲「耽美 -TANBI-」を披露。永岡蓮王は「誰かひとり、めちゃくちゃカッコいいメンバーからの台詞で始まる！！」と含みを持たせながら、猛烈アピール。

さらにAmBitiousは、Aぇ! groupの「Colorful Days」をカバー。浦陸斗は「ずっと（カバーを）やりたかったです！ 観ている皆さんが笑顔になること間違いなしの曲です」と熱を込めて話す。

■「第2回『チャンカパーナ』ロングトーン対決」を実施

トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。

今回は、Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）と関西ジュニアのAmBitious（真弓孟之、永岡蓮王、岡佑吏、山中一輝、井上一太、浦陸斗、大内リオン）が対面。まずは“ジュニアから見たゲストの印象”が紹介され、AmBitiousのメンバーたちが先輩・Aぇ! groupをさっそくイジりまくる。

質問タイムでは、永岡がAぇ! groupのバラエティスキルを深掘り。正門が「今まででいちばん過酷だったロケ」を語る他、佐野は、Aぇ! groupは「MC・ツッコミ・大ボケ・小ボケ」で役割が分かれているといい…!? また、岡の質問がきっかけでAぇ! groupデビュー前の熱い友情エピソードが明らかに。小島は「今思えば青春ですよ」と感慨深く振り返っていく。

浦や真弓は、音楽大学卒の佐野へ“作詞作曲”や“歌”にまつわる質問を。さらに大内が「佐野くんに憧れて音楽大学に通っていて、作詞作曲を学んでいる」と話すと佐野がかつての経験談を伝えはじめ、本格的な内容にMCの安東が「新しい世界が開かれそうですね！」と感心するひと幕も。

そんな“音楽話”でも盛り上がった今回は「第2回『チャンカパーナ』ロングトーン対決」を実施。NEWSの楽曲「チャンカパーナ」の終盤にある“ロングトーン”をもっとも長く歌い続けるのは佐野か、それともAmBitiousのメンバーか？

■末澤誠也が語る関西ジュニア時代の“武勇伝”

井上は「末澤くんは昔、怖くてトガッてたイメージがあるんですけど、今だから言える“末澤伝説”はありますか？」とおねだり。末澤が語る関西ジュニア時代の“武勇伝”にAmBitiousメンバーたちは「僕らのなかで人生1回あるか無いか（笑）」（真弓）と驚き、佐野は「いちばんトガッてた頃」の末澤の様子を暴露する。

また、大内は、デビューから2年が経ったAぇ! groupのメンバーたちへ「東京に染まったメンバーはいますか？」。一斉に“せーの”で指を差してみると…？ その後、同じ質問が“スイッチ”する場面ではAmBitiousの岡が「東京で憧れている場所」を告白。関西では経験しなかった“ある環境”に魅了されたという。

ともに関西出身のAぇ! groupとAmBitiousが相まみえ、軽快に繰り広げられる“笑い”満載のトークの数々。そんななか、収録後に行われた反省会では山中に“心残り”があるようで…!?

音楽番組『Star Song Special Season3』第7回は、6月11日16時よりPrime Videoにて配信開始。

■番組情報

Prime Video『Star Song Special Season3』#7

06/11（木）16:00～ 配信スタート

※隔週木曜16:00より配信

出演：安東弘樹（第7回MC）、Aぇ! group（第7回ゲスト）、AmBitious

(C)Storm Labels Inc.

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