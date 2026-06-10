サンリオのゲームブランド「Sanrio Games」の第1作目タイトル、Nintendo Switch/Nintendo Switch 2 用パーティゲーム「サンリオ パーティランド」の発売日が、2026年10月29日に決定！

パッケージ版の数量限定特典として、オリジナルデザインの「ハローキティ ミニマスコットホルダー」も用意されます☆

Sanrio Games「サンリオ パーティランド」

価格：パッケージ版・ダウンロード版 各6,380円 (税込)

発売日 ：2026年10月29日(木)

ジャンル：パーティゲーム

プラットフォーム：Nintendo Switch／Nintendo Switch 2

プレイ人数：1〜4人

CERO：A(全年齢対象)

公式サイト：https://www.sanrio-games.jp/games/sanrio-party-land

サンリオのゲームブランド「Sanrio Games(サンリオゲームズ)」の第1作目タイトルである、 Nintendo Switch／Nintendo Switch 2 用パーティゲームソフト「サンリオ パーティランド」の発売日が決定！

パッケージ版の予約受付がスタートするほか、公式サイトをオープンし、プロモーションムービーも公開が始まりました。

「サンリオ パーティランド」は、たくさんのサンリオキャラクターが登場する街を舞台に、自身が作成したオリジナルアバターを通じて、サンリオキャラクターと一緒にミニゲームやボードゲームが楽しめるタイトルです。

パッケージ版には、数量限定特典として本作オリジナルデザインの「ハローキティ ミニマスコットホルダー」が付属します。

また、後日予約受付開始となるダウンロード版の早期購入特典情報も解禁されました。

さらに、限定グッズが付属したサンリオショップ・サンリオオンラインショップ限定セットの販売も決定。

パッケージ版・ダウンロード版の各種特典に加え、キャラクターフィギュアセットと、ゲーム内で遊べる限定コスチュームのサンリオキャラクターが手に入るNFC機能搭載スペシャルカードがもらえる、サンリオファン必見の特別限定セットです☆

合計145以上のサンリオキャラクターが登場！45種類以上のオリジナルミニゲームを収録

「サンリオ パーティランド」には、ゲーム内でパートナーとして一緒に遊べる16キャラクターを含め、合計145以上のサンリオキャラクターが登場。

サンリオキャラクターの魅力がたっぷり詰まった45種類以上のオリジナルミニゲームを収録しており、かわいらしい姿や普段はなかなか見ることができない意外な一面にも触れることができます。

いずれのミニゲームも、「みんななかよく」をテーマにした協力型のゲームとなっており、一人でのプレイだけでなく、お友だちや家族と一緒に最大4人でプレイ可能。

ミニゲーム以外にも、ボードゲームやアバターの着せ替え、シールあつめ、魚釣りなど、さまざまなオリジナルコンテンツが収録されています。

子どもから大人まで楽しめる直感操作で、ひとりでもみんなでも遊べる点が魅力です。

ハローキティのくるくるスピーディピーラー

「ハローキティ」と遊べるミニゲーム「ハローキティのくるくるスピーディピーラー」

「ハローキティ」と一緒にリンゴの皮むき競争が楽しめます。

リトルツインスターズのキラキラほしつりチャレンジ

「キキ」と「ララ」と楽しむ「リトルツインスターズのキラキラほしつりチャレンジ」

「リトルツインスターズ」の幻想的な世界観で星を釣るロマンチックなミニゲームです☆

チームプリンとこっそりトッピングでちゅ

「マフィン」や「スコーン」「ベーグル」と一緒に楽しめる「チームプリンとこっそりトッピングでちゅ」

「ポムポムプリン」をデザインした大きなケーキのトッピングを完成させます☆

シュガーメヌエットのアン・ドゥ・トロワ

舞台の上で華麗に踊る「シュガーメヌエットのアン・ドゥ・トロワ」

ふたごの天才バレリーナ「シュガーメヌエット」がキュートに見守ります。

シナモロールのホームランダービー

「シナモロール」といっしょにホームラン競争が楽しめる「シナモロールのホームランダービー」

球場をイメージしたステージでプレイすることができます。

タキシードサムのつるっとプレゼントキャッチ

「タキシードサムのつるっとプレゼントキャッチ」は、ツルツルすべる氷の上でプレゼントをキャッチするゲーム。

「タキシードサム」をはじめ、たくさんのキャラクターたちが応援しています☆

パッケージ版数量限定特典「ハローキティ ミニマスコットホルダー」

パッケージ版を購入すると、「ハローキティのミニマスコットホルダー」が付属します。

ゲームの世界観をイメージしたネオンカラーで、「サンリオ パーティランド」オリジナルの仕様となっています。

※予約方法の詳細は、「サンリオ パーティランド」公式サイトを確認してください

※画像はイメージです。内容・仕様は予告なく変更になる場合があります

※数量限定のため、数に限りがあります。なくなり次第終了予定です

※一部店舗では、取り扱いの無い場合があります

※本特典は今後再提供される場合があります

ダウンロード版早期購入特典「80以上のサンリオキャラクターが選べるアバター用Tシャツ」

早期購入特典 受け取り可能期間：2027年1月28日(木)23:59 まで

ダウンロード版を期間内に購入すると、ゲーム内で使用できるアバター用Tシャツ(ダウンロードコンテンツ)が付属。

Tシャツのデザインは、80以上の中から好きなキャラクターを選ぶことができ、お気に入りのサンリオキャラクターのTシャツをアバターに着せて楽しめます。

ダウンロード版の予約受付開始日や、予約方法の詳細は、「サンリオ パーティランド」公式サイトにて順次発表されます。

※画像はイメージです。内容・仕様は予告なく変更になる場合があります

※ダウンロード版を、特典受け取り可能期間内に購入した方のみ付属します

※本特典はアバター専用の衣装です。サンリオキャラクターに着せることはできません

※特典はゲーム内で受け取ることができます。受け取りにはインターネット環境が必要です

※特典は後日再配布される可能性がございます

サンリオショップ・サンリオオンラインショップ限定セット

価格：11,000円 (税込)

セット内容：

・Nintendo Switch用ゲームソフト「サンリオ パーティランド」(パッケージ版）

・キャラクターフィギュアセット(ハローキティ・マイメロディ・ポムポムプリン・シナモロール・クロミ)

・NFC機能搭載スペシャルカード(マスコットキーホルダー“ちびっとも”のフルーツデザインコスチュームのキャラクター)

・ハローキティ ミニマスコットホルダー（パッケージ版に付属する数量限定特典と同じ）

・80以上のサンリオキャラクターが選べるアバター用Tシャツ（早期購入のダウンロード版に付属する特典と同じ）

全国のサンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナー(一部除外店舗あり)・サンリオオンラインショップ本店にて、サンリオショップ・サンリオオンラインショップ限定セットが登場予定。

パッケージ版・早期購入のダウンロード版に付属する各種特典はもちろん、ゲーム内の楽しいポーズや表情を再現した、キャラクターフィギュアセットが付いています。

また、ゲーム内で遊べる、限定コスチュームを着た「ハローキティ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」「ポチャッコ」「バッドばつ丸」「ウサハナ」が手に入る、NFC(近距離無線通信)機能搭載スペシャルカードももらえます☆

数量限定販売を予定しており、予約受付開始日などの詳細は「サンリオ パーティランド」公式サイトにて順次発表となります。

※「NFC機能搭載スペシャルカード」はNFC(近距離無線通信）を搭載しており、Nintendo Switch本体またはNintendo Switch 2 本体にかざすことで、ゲーム内で使える「マスコットキーホルダー“ちびっとも”のフルーツデザインコスチュームのキャラクター(8種)」を入手できます

※本商品に付属する「ハローキティ ミニマスコットホルダー」および「80以上のサンリオキャラクターが選べるアバター用Tシャツ」は、パッケージ版・早期購入のダウンロード版の各特典と同一の内容です。重複購入に注意してください

※「ちびっとも」は、様々なコスチュームにかわいく変身する小さいお友だちのような、サンリオキャラクターのマスコットのシリーズ名です

「サンリオフェス2026 in みなとみらい」で試遊体験コーナーを開催

サンリオフェス2026 in みなとみらい：https://fes.sanrio.co.jp/

2026年6月27日・28日の2日間にわたり実施される「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて試遊体験コーナーを開催。

クイーンズスクエア横浜館内のクイーンズサークルに、「サンリオ パーティランド」を世界最速で試遊できるコーナーが設置されます。

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※画像はイメージです

「Sanrio Games」とは

サンリオが手がけるキャラクターIPと世界中のファンを繋ぐ新たな接点として立ち上げた、自社パブリッシングによるゲームブランドです。

ゲーム単体としてのエンターテイメントだけではなく、グッズやテーマパークといった既存アセットと連動させながら、サンリオならではの統合的な体験価値を創出することを目指しています。

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友だちや家族と一緒に遊べる、サンリオキャラクターズのパーティゲーム！

Nintendo Switch/Nintendo Switch 2 用「サンリオ パーティランド」は、2026年10月29日（木）より販売開始です。

※ゲーム画面およびパッケージデザインは開発中のものです

※仕様は予告なく変更になる場合があります

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