道枝駿佑の出演作で「好きな映画」ランキング！ 2位『99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE』を抑えた1位は？
「なにわ男子」のメンバーとして人気を集める道枝駿佑さんですが、映画の世界でも活躍の場を広げています。端正なビジュアルだけでなく、自然体の演技や感情豊かな表現も魅力です。
All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の出演作で好きな映画」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、2021年公開の『99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE』です。松本潤さん主演の人気シリーズの劇場版で、興行収入30億円を記録した大ヒット作品。道枝さんは映画版から参加したキャストとして、殺人事件のカギを握る村の青年・重盛守を演じています。
重盛は頭にタオルを巻き、父親のブドウ農園を手伝う好青年。真面目で誠実な人柄を演じ切り、涙を流すシーンでは観客の涙を誘いました。
回答者からは「シリーズ全てみている大好きなタイトルです。少し切ないストーリーがとてもよかったです」（30代女性／山梨県）、「大人っぽい雰囲気の役を見て素晴らしいと感じたため」（40代男性／東京都）、「松潤との共演でまた一皮剥けた」（40代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、初主演を果たした映画『今夜、世界からこの恋が消えても』（2022年）です。一条岬さんの同名恋愛小説の映画化作品。福本莉子さん演じる前向性健忘症のヒロインと、1日限りの恋を積み重ねていくストーリー。
道枝さんは母を亡くした悲しみを抱えながらも、記憶障害の彼女を優しく支える青年・神谷透を繊細に演じています。時折見せる切ない表情や爽やかさが透とマッチし、ハマり役となりました。
回答コメントでは「切なく美しい物語の中で、道枝駿佑の繊細な演技が際立っていたから」（20代女性／長崎県）、「切ない恋の物語を丁寧に積み重ねる演技が胸に残り、静かに深く感情を揺さぶられる作品だったため」（50代男性／広島県）、「いつものオーラを封印してさえない感じを演じていてすごいと思った」（20代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月26日、全国10〜60代の男女300人を対象に「道枝駿佑出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「道枝駿佑の出演作で好きな映画」ランキングを紹介します！
2位：『99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE』（重盛守）／74票
2位にランクインしたのは、2021年公開の『99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE』です。松本潤さん主演の人気シリーズの劇場版で、興行収入30億円を記録した大ヒット作品。道枝さんは映画版から参加したキャストとして、殺人事件のカギを握る村の青年・重盛守を演じています。
重盛は頭にタオルを巻き、父親のブドウ農園を手伝う好青年。真面目で誠実な人柄を演じ切り、涙を流すシーンでは観客の涙を誘いました。
回答者からは「シリーズ全てみている大好きなタイトルです。少し切ないストーリーがとてもよかったです」（30代女性／山梨県）、「大人っぽい雰囲気の役を見て素晴らしいと感じたため」（40代男性／東京都）、「松潤との共演でまた一皮剥けた」（40代男性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：『今夜、世界からこの恋が消えても』（神谷透）／116票
1位にランクインしたのは、初主演を果たした映画『今夜、世界からこの恋が消えても』（2022年）です。一条岬さんの同名恋愛小説の映画化作品。福本莉子さん演じる前向性健忘症のヒロインと、1日限りの恋を積み重ねていくストーリー。
道枝さんは母を亡くした悲しみを抱えながらも、記憶障害の彼女を優しく支える青年・神谷透を繊細に演じています。時折見せる切ない表情や爽やかさが透とマッチし、ハマり役となりました。
回答コメントでは「切なく美しい物語の中で、道枝駿佑の繊細な演技が際立っていたから」（20代女性／長崎県）、「切ない恋の物語を丁寧に積み重ねる演技が胸に残り、静かに深く感情を揺さぶられる作品だったため」（50代男性／広島県）、「いつものオーラを封印してさえない感じを演じていてすごいと思った」（20代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)