サポートメンバーとして迎えるＷ杯。吉田麻也が投稿した“16文字”にファン声援「ぶっちぎってください」「勝ちに行こう！」
５月31日に行なわれたＷ杯壮行試合のアイスランド戦に限定出場し、代表活動にひと区切りをつけた吉田麻也。現在はサポートメンバーとして、本大会を目前に控える森保ジャパンに帯同している。
経験豊富な37歳のDFは、Ｗ杯開幕の前日に自身のSNSを更新。「You Only Live Twice」と綴る。
スパイアクション映画の傑作で、邦題「007は二度死ぬ」でも有名なフレーズ。この投稿には「勝ちに行こう！」「麻也くん、よろしくお願いします」「私の栄光の王」「ゴー。ブルーズ」「ぶっちぎってくださいー！！」といった声があがった。
過去に選手として、今回は異なる立場で、４年に一度の大舞台に挑む日本代表を力強く下支えする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
経験豊富な37歳のDFは、Ｗ杯開幕の前日に自身のSNSを更新。「You Only Live Twice」と綴る。
スパイアクション映画の傑作で、邦題「007は二度死ぬ」でも有名なフレーズ。この投稿には「勝ちに行こう！」「麻也くん、よろしくお願いします」「私の栄光の王」「ゴー。ブルーズ」「ぶっちぎってくださいー！！」といった声があがった。
過去に選手として、今回は異なる立場で、４年に一度の大舞台に挑む日本代表を力強く下支えする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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