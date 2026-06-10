関東は梅雨前線や湿った空気の影響で、今日10日(水)の午前中は沿岸部を中心に雨の降る所があるでしょう。次第に日差しの出る所もありそうです。13日(土)は梅雨の晴れ間となるでしょう。一方、来週前半は再び広い範囲で雨となる見込みで、梅雨らしい天気となりそうです。

10日朝は沿岸部中心に雨 昼前にはやむ所が多い

今日10日(水)朝は関東の南の海上や沿岸部を中心に雨雲がかかっています。東京都心や神奈川、千葉県では午前中はすっきりしない天気が続きますが、次第に雨の範囲は次第に東へ離れるでしょう。昼前から昼過ぎにかけて天気が回復する見込みです。午後は雲の間から日差しの届く所もあるでしょう。





最高気温は、東京、横浜、さいたま、千葉は22℃の予想です。昨日9日(火)と同じかやや低めで、平年よりも低くなるでしょう。

梅雨空続くも週末は晴れ間 13日(土)は最高気温30℃近い暑さの所も

この先も梅雨前線の影響を受けやすく、12日(金)頃までは曇りや雨のぐずついた天気となりそうです。一方、13日(土)は前線が一旦南下し、関東各地で晴れ間が戻る見込みです。前橋は29℃、東京も27℃の予想で、日差しが出ると蒸し暑く感じられるでしょう。梅雨の晴れ間は気温が上がりやすいため、屋外で活動する際はこまめな水分補給を心掛けてください。

来週は再び雨の日も 気温は平年並みかやや高め

週明け15日(月)頃は、再び梅雨前線の影響を受けて、広い範囲で雨となる見込みです。その後も雲の多い天気が続き、すっきりしない空模様の日が多くなりそうです。



最高気温は、15日(月)は21℃くらいで、平年より低いでしょう。雨も降るため、ヒンヤリと感じられそうです。羽織るものがあると良さそうです。16日(火)以降は晴れ間が出て、25℃以上の夏日となり、蒸し暑くなりそうです。



関東はこの先もたびたび梅雨空の日がありそうです。週末の晴れ間を有効に活用しつつ、来週にかけての雨に備えておくと良いでしょう。