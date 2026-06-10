ピーバンドットコム<3559.T>がカイ気配を切り上げている。同社は９日の取引終了後、ローム<6963.T>が主催するエッジＡＩ開発コンテストで、ロームのオンデバイスＡＩソリューション「Ｓｏｌｉｓｔ－ＡＩ」のエコシステムパートナーとして参画すると発表。これを材料視した買いが入ったようだ。



コンテストの選考通過者に対し、ＰバンＣＯＭの開発キットを提供する。同社のセンサーのデモ機開発支援サービス「ｇｅｎｅ」を活用した作品が優秀賞に選ばれた場合、１１月にパシフィコ横浜で開催される「ＥｄｇｅＴｅｃｈ＋ ２０２６」でのロームのＳｏｌｉｓｔ－ＡＩブースで展示される可能性があるという。また入賞後、製品化を目指す段階においてＰバンＣＯＭは設計や製造、実装のワンストップサービスで開発を支援する。ＰバンＣＯＭはロームの開発支援パートナーとしての位置づけを明確にし、「ｇｅｎｅ」のエッジＡＩ領域での利用拡大を図る。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS