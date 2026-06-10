日本の労働市場において、今やシニア層は欠かせない存在となっています。総務省の「令和6年労働力調査」によると、就業者の約7人に1人が65歳以上、60代後半の就業率は過去最高の53.6％に達するなど、高齢者が現役で生き生きと働き続けることは日本のニューノーマルとなりました。

背景には、2025年春に完了した 「65歳完全雇用義務化」 への対応に加え、長引く物価高への生活防衛や、働いても損をしない年金制度の緩和といった、経済と制度の大きな波があります。シニア層の就労動機は、単なる生きがい作りから 「生活維持」 や 「キャリアの継続」 へと変化しています。

本記事では、シニアを取り巻く最新データや国の施策をひも解き、企業側には「採用成功のヒント」を、シニアの皆様には「これからの仕事探しの道標」を、双方の視点から解説します。

今あらためて注目されている、シニア人材の活用

深刻な人手不足に悩む企業にとって、社会人マナーや経験を備えたシニア層は「育成コストがかからない貴重な即戦力」です。一方のシニア側も、長引く物価高への生活防衛や健康維持を兼ねて「無理なく自分らしく働きたい」という意欲が高まっており、いま採用市場では両者のニーズが強く合致しています。

こうした動きを後押しするのが国の施策です。2025年4月に「希望者全員の65歳までの雇用」が完全義務化され、65歳就労はすでに社会の「当たり前」となりました。これを受け、 2026年現在の次なる焦点は 「70歳までの就業機会確保（努力義務）」 へと移行しています。

国の方針のもと、企業には従来の「定年の廃止・引上げ」や「再雇用」だけでなく、「業務委託契約への転換」や「社会貢献事業への従事」といった柔軟な選択肢への本格的な着手が求められています。

労働力を確保したい企業の工夫と、現役で活躍したいシニアの想いが重なり合い、シニア雇用の枠組みは今、さらなる広がりを見せています。

「シニア」に関する仕事の検索数は、近年急増傾向

2026年に入り、シニアが働くことを想定した仕事の検索数（※1）は 過去3年間で最高水準 を記録しています。2023年4月と比較すると、2026年4月時点では 2.18倍と大幅に増加 しています。

（※1）検索ワードランキングの集計・算出方法：「求人ボックス」利用ユーザーが、同サービス上でシニアに関連するキーワード（シニア、60代、70代、65歳、70歳、75歳）で検索した数をもとに算出。2023年4月の検索回数を1として指標化。

【検索キーワードTOP500調査】シニアの希望条件は？

シニア層の求人検索における傾向を把握するため、「シニア」とともに検索されたキーワードのうち、検索数上位500件を対象に分析を行いました（※2）。

（※2）検索動向の集計・算出方法：「求人ボックス」内で仕事探しを行う際に、「シニア」と合わせて入力された検索キーワードの検索数上位500ワードから抽出。 集計期間： 2025年1月1日～2025年12月31日 ／ 出典元： Adobe Analytics

年代、性別、就業形態

年代

検索された年代では 「60代」が67.3％と最多 で、 「70代」は20.5％ となりました。さらに「50代」も12.2％と、シニア予備軍も含めた幅広い層へと関心が広がっています。

性別

検索者の性別では 「女性」が94.2％ と圧倒的なシェアを占めており、男性（5.8％）を大きく上回る結果となりました。

就業形態

希望する就業形態では 「パート」が64.6％で最多 、次いで 「バイト」が19.0％ となりました。「派遣・契約」（7.0％）や「内職」（3.7％）といった選択肢も上がっており、「正社員」（5.8％）を含め、働き方の多様化が進んでいます。

希望勤務条件

勤務時間帯

最も多かったのは 「夜/深夜」で51.8％ 、次いで 「朝/早朝」が44.6％ となっています（午後/昼は3.5％）。

勤務日数

「単発」が59.3％と突出して最多 になりました。次いで 「週1日」（27.2％） 、「週2日」（8.1％）、「週3日」（5.3％）と続いており、シニア層の間でも必要なときだけ柔軟に働く「スポットワーク（スキマバイト）」が深く浸透している実態が浮き彫りとなりました。

データから見える、シニアの求職ニーズ

検索結果から、シニア層には 「自身の生活リズムや体力に合わせ、柔軟に働きたい」 という強いニーズが見て取れます。過半数を占める「単発」や「週1日」、「夜間・早朝」への集中は、固定シフトに縛られず時間を有効活用したい心理の表れです。また、女性が9割超を占める点や雇用形態の多様化からは、家事との両立や物価高への生活防衛など、個々の事情に応じた柔軟な選択肢が求められています。

シニア層を惹きつける求人の作り方【採用成功のヒント】

シフトを「細切れ」にして募集する

「週3日以上、フルタイム」といった固定枠のままで求人募集を出しても、シニアの検索網には引っかかりにくくなります。人手不足を解消するためには、 「朝だけ・夜だけの短時間」「週1日～OK」 など、 シフトを細かく切り出してハードルを下げること がカギとなります。

「体力負担の少なさ」を求人票でアピールする

シニア層は「自分の体力や生活リズムの枠内で無理なくこなせるか」を重視しています。求人票には単に仕事内容を書くだけでなく、 「冷暖房完備」「座り仕事が中心です」「接客なしで、自分のペースで黙々と進められます」 といった、 安心感に繋がるキーワードを明記すること が応募数を増やす有効なアプローチです。

【検索キーワードTOP500調査】シニアに人気の仕事は？

「シニア」と合わせて入力された検索キーワードの上位500ワードから職種に関するキーワードを抽出し、「資格が求められない仕事」と「有資格者向けの仕事」に分けてランキング化しました（1位の検索回数を100として指標化）。

【シニアに人気の仕事】体力負担の軽減と「マイペース勤務」への高いニーズ

「シニア」と合わせて検索されている職種キーワード 1位は「事務」、次いで2位が「清掃」、3位が「軽作業」 と続きました。ランキングからは、シニア層が職種を選ぶ際の「2つの明確な方向性」が見て取れます。

体力を消耗しない「オフィス系・座り仕事」への人気集中

1位の「事務」を筆頭に、4位に「受付」、8位に「データ入力」といった、冷暖房が完備され、身体への負担が少ない職種が上位に入っています。これまでの実務経験を活かしたいという思いや、年齢的な体力の衰えをカバーできる環境を求める心理が反映されています。

自分のペースで働ける「モクモク系現場ワーク」の根強さ

2位の「清掃」や3位の「軽作業」をはじめ、「洗い場」「品出し」「倉庫」などは、未経験から始めやすく、人間関係のストレスが少ない「黙々とできる仕事」として根強い支持があります。これらは、前述の「朝・早朝」「夜・深夜」といった時間帯の求人や、「単発」求人も豊富であるため、スケジュールを自分でコントロールしたいシニアのニーズと合致しています。

【シニアに人気の資格職】「即戦力」として重宝される資格保有者と、圧倒的なドライバー需要

「シニア」と合わせて検索されている有資格者職種キーワード 1位は「ドライバー」、次いで2位が「看護師」、3位が「薬剤師」 と続きました。有資格者向けのランキングからは、培った「免許」や「国家資格」を武器に、確実な雇用や高時給を狙う動きが表れています。

圧倒的1位「ドライバー」の背景にある切実な市場

2位に圧倒的な差をつけてトップとなった「ドライバー」は、物流業界をはじめ人手不足が最も深刻な職種のひとつです。大型免許や第二種免許を持つシニアが「即戦力」として大歓迎されるのはもちろん、近年は 普通免許さえあれば自分のペースで始められる「軽貨物配送のスポットワーク」や、短時間の「送迎ドライバー」 といった選択肢が広がっていることも、高い人気を維持している要因です。

「高時給×短時間」を両立する医療・専門職の底堅さ

2位の「看護師」をはじめ、「薬剤師」「保育士」「登録販売者」といった専門資格は、 定年後でも時給相場が非常に高く、パートや非常勤としてシフトの融通が利きやすい 特徴があります。「長引く物価高への防衛」として、これまでの経験を活かしながら効率よく稼ぎたいシニアにとって、魅力的な選択肢となっています。

定年後のセカンドキャリアを支える「設備・不動産系」の技術職

4位の「電気主任技術者」「危険物取扱者」や、7位の「宅建士」などは、定年退職を迎えたシニア層（特に男性）に根強い人気を誇る資格です。 ビルメンテナンスや不動産・建築の現場では、法令上「有資格者の配置」が義務付けられているケースが多く、年齢に関係なく「長く安定して働ける受け皿」 として機能しています。

未経験のシニア層にまずおすすめしたい職種3選

「自分のペースで、無理なく柔軟に働きたい」というシニア層のニーズを満たし、かつ未経験歓迎の求人が多い、おすすめの職種を厳選しました。

1. 清掃・ビルメンテナンス（自分のペースでモクモク働ける）

シニア歓迎求人が最も豊富で、年齢に関係なく長く続けられる王道の職種です。

＜おすすめの理由＞

開店前の商業施設やオフィスビルなど、 「朝・早朝」の短時間を有効活用できる 求人が多数あります。接客業務がほぼなく、黙々と働けるため、人間関係のストレスが少ない点も大きなメリットです。

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2. 軽作業・ピッキング・倉庫内作業（単発や短時間シフトが豊富）

冷暖房完備の快適な環境が増えており、シニアの即戦力化が進んでいる現場です。

＜おすすめの理由＞

扱う商品は軽い日用品やアパレル、書類などが中心で、指定の棚から集めたり仕分けたりするシンプルな作業です。 「1日限りのスポットワーク」や「週1～2日」 の求人も多いことから、自分のスケジュールを最優先にしながら働くことができます。

「シニア歓迎の軽作業・倉庫」求人検索結果を見る

3. 洗い場・調理補助（急なシフト変更にも対応しやすい）

外食チェーンやホテル、病院、学校の給食センター、介護施設などで需要が尽きない職種です。

＜おすすめの理由＞

調理そのものではなく、食器の洗浄や食材の簡単なカット・盛り付けといった補助業務がメインのため、 未経験でも初日から活躍 できます。複数人のチーム体制で動いている現場では、シフトの融通が利きやすいという安心感もあります。

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