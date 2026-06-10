【「ブギーポップ・クルシファイ リミットグレイの妖精逆説」】 6月10日 発売 価格：880円

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KADOKAWAは、小説「ブギーポップ・クルシファイ リミットグレイの妖精逆説」を6月10日に発売する。価格は880円。

「ブギーポップ」シリーズは、上遠野浩平氏が執筆、緒方剛志氏がイラストを手掛けるライトノベル。累計発行部数は500万部を突破しており、2000年と2019年にTVアニメ化されている。

最新刊では「この出逢いは末真和子の宿命を変える――」という煽り文句が付けられている。

【「ブギーポップ・クルシファイ リミットグレイの妖精逆説」あらすじ】

この出逢いは末真和子の宿命を変える――ブギーポップ最新作登場！

Boogiepop Crucify "The Opposite Fairy Speech Of Limit-Gray"

『これを見た者の生命と同じだけの価値あるものを盗む』――って、こんなの出されたらどう思う？ 自分にそんな宝物あるのかな、って灰色の気分にならない？ いや、わたしは嫌だな……末真和子が予備校で奇妙な紙切れと出逢うとき、世界の限界が少しだけ崩れ落ちる。すべてを嘲笑う邪悪な妖精プルハ・メルハの影に生徒たちが心を削り取られていき、炎の魔女さえも敵となって立ちはだかる宿命に、末真は何を選択するのか。 疑心と不安に追い詰められた者たちが暴走する中で、死神ブギーポップに生け贄として磔にされるのは誰なのか。そして謎の予告状の〈怪盗〉は何を狙う――？



