今季初Vの岩田寛が147ランクアップ 松山英樹25位、久常涼61位【男子世界ランキング】
6月7日付けの男子世界ランキングが発表された。
【スイング写真】頭の残し具合が違う！ 松山英樹ビフォーアフター
国内男子ツアー今季メジャー2戦「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」で今季初優勝を挙げた45歳の岩田寛が、485位から338位へランクアップ。2位で終えた片岡尚之は、427位から372位に順位を上げた。米国男子ツアー「メモリアル・トーナメント」で2年ぶりの勝利を挙げたJ.T.ポストン（米国）は94位から39位へ。大会を43位で終えた松山英樹は20位から25位に後退した。52位で終えた久常涼は59位から61位に順位を落とした。その他の日本勢は、金子駆大が101位、中島啓太が136位、金谷拓実が156位、比嘉一貴が161位、米澤蓮が231位、生源寺龍憲が256位、平田憲聖が264位となっている。ランキング1位は、スコッティ・シェフラー（米国）。2位にローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位にキャメロン・ヤング（米国）と続いた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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