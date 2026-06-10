次期「カローラ」はどう進化する？

クルマの進化を語る場面で、環境性能やデザイン、デジタル技術といったキーワードが並ぶことはすっかり当たり前になりましたが、そうした流れの中で、長い歴史を持つ車種が次の時代をどのように生き抜くのかは、多くの人が気にかけるところです。

そうした中、2025年10月に東京で行われた「ジャパンモビリティショー2025」で公開された「カローラ コンセプト」は、その知名度ゆえ、現在、最も注目すべきコンセプトモデルの一つといえるかもしれません。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「次期型カローラ」です！

カローラは1966年の誕生以来、世界中で愛され続け、トヨタを象徴するモデルとして歩んできました。2026年には誕生から60年という節目を迎えます。

カローラ コンセプトはその60周年を意識するかのように、これから先のカローラが目指す姿を示しています。長年培われてきた実用性や信頼性を大切にしながら、時代の変化にどう向き合うのか、そのヒントが各所に込められています。

技術面で特に印象的なのは、特定の動力方式に縛られない設計思想です。バッテリー EV だけに限らず、ハイブリッドやプラグインハイブリッド、さらにはガソリンエンジン車までを想定したマルチパワートレイン対応のプラットフォームが採用されています。地域ごとのインフラ事情や気候条件、ユーザーの生活スタイルに合わせて最適な選択肢を提供しようとする考え方が、この設計ににじみ出ています。

外観デザインは、従来のカローラのイメージを大きく塗り替えるものとなっています。グリルレスのフロントフェイスにシャープな LED ライトを組み合わせ、低く構えた車高と流れるようなルーフラインが印象的です。セダンでありながらクーペのようなスポーティさを持ち、実用車という枠を超えた存在感を放っています。

室内については、運転席では操作性と集中しやすい環境を重視しつつ、同乗者にはゆとりと快適さを提供する設計が意識されています。大型ディスプレイや最新のコネクティッド技術、安全支援機能の充実も想定されており、日常の移動から長距離ドライブまで幅広く応えられる次世代セダンの姿が描かれています。

開発担当者は、市販化の際にコンセプトカーがそのままの形で量産されるわけではないとしながらも、ここで示された設計思想やデザインの要素が今後のカローラに受け継がれる可能性を示唆しています。

このコンセプトモデルに対して、ネット上やSNSでは、「スーパーカーみたい」「色気とオーラがヤバイ」 といった、ワイド＆ローなシルエットへの高い評価や、「一文字ライトが採用されるなら一気に高級感が増すね」 など、フロントマスクの洗練されたデザインに注目する声が寄せられています。

マルチパスウェイでの展開を示唆していることや、スポーティな見た目から、走りに対する期待の声も上がっており、「ターボ×4WDの設定があったら絶対に買う」といった、よりスポーツ性能に特化したグレードの登場を待ち望む声も見られます。

一方、「カローラにしては立派になりすぎている」「もはや別の車では？」 と、従来の「親しみやすい大衆車」や「営業車」といった堅実なイメージからのあまりの飛躍に、価格の高騰や車体の大型化を懸念する保守的な意見も一定数存在するようです。

2026年5月12日には現行モデルの改良型、カローラ ツーリング 特別仕様車「ACTIVE SPORT 60周年記念仕様」などが発売されたことから、全面刷新は2027年以降になる可能性もありますが、60年の積み重ねを土台に、どのような姿に生まれ変わるのか続報が待たれます。