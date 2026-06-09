『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、2026年4月19日に富士スピードウェイP7で開催された「RAYS FAN MEETING 2026」。RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まる特別なファンミーティングで、会場には800台を超えるレイズ装着車が集結しました。

同じRAYSホイールでも、車種やボディカラー、サイズ選び、ツラの出し方によって印象はまったく変わります。会場には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、さまざまなジャンルのクルマが並び、それぞれのオーナーが自分らしいスタイルで愛車を仕上げていました。

今回は、その中から［T］さんの［アルファード］を紹介しましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Tさん

年齢：30代

車両名：トヨタ アルファード（40系）

装着ホイール：VERSUS VOUGE

主な使用シーン：街乗り、高速移動

※本記事は、イベント会場でご協力いただいたアンケート内容をもとに、編集部で読みやすく再構成しています。

RAYSのホイール〝VERSUS VOUGE〟を選んだ理由は？

「ノーマルのホイールサイズを極力変えたくなかったんです。そうなると、アルファードの純正サイズのままRAYSの中で選べるホイールの選択肢は限られるんですよね。その中で、このモデルがいちばん良かったのが選んだ理由です。特に17インチの中で見たときに、デザインや全体のバランスが自分のイメージに合っていました。アルファードの雰囲気を崩さず、足元にしっかり個性を出せるところも魅力だったと思います。鍛造ホイールもほしいですが、それはこのイベントで当てたい！」

装着して特に気に入っているポイントは？

「いちばん気に入っているのは、足元の見た目がしっかり引き締まったところです。ホイールを変えたことで、クルマ全体の雰囲気も良くなりました。アルファードはもともと存在感のあるクルマですが、足元が変わるだけで全体の見え方まで変わるんだなと感じています」

ホイールを変えて、愛車の印象はどう変わった？

「見た目の印象はかなり変わりました。足元が変わることで、クルマ全体のまとまりが良くなったように感じますし、愛車を見るのがより楽しくなりました。写真映えするようになったのも大きな変化ですね。出先でも、以前よりクルマをしっかり見るようになった気がします」

いちばん大きかった変化をひと言で言うと？

「足元が引きしまった！」

このホイールは、どんな人におすすめ？

「ほかの人と少し差を付けたい人におすすめしたいです。アルファードのような人気車でも、ホイールを変えるだけで印象はしっかり変わります。派手すぎず、それでいて足元に個性を出したい人には、こうしたホイールカスタムはかなり効果的だと思います」

次に気になるRAYSホイール、今後やってみたいカスタムは？

「次は鍛造ホイールが気になっています。今回のホイールにも満足していますが、RAYSの魅力を知るほど、次は鍛造モデルにも挑戦してみたくなります。見た目だけでなく、よりこだわった足元づくりにも興味があります」

レイズファンミーティングは、RAYSを愛するオーナーが集まる特別な場

今回取材を行った「RAYS FAN MEETING 2026」は、RAYSブランドのホイールを装着したオーナーが集まるファンミーティングです。参加にはRAYSブランドのホイール装着車であることに加え、RAYS FAN CLUBのメンバーであることが条件です。

会場となった富士スピードウェイP7には、スポーツカー、セダン、ミニバン、SUVなど、ジャンルを問わず多くのレイズ装着車が集結。同じブランドのホイールでも、車種やサイズ、カラー、車高、ボディメイクの違いによって見え方はさまざま。会場を歩いているだけでも、ホイールカスタムの奥深さを感じられます。

また、オーナー同士が久しぶりの再会を楽しんだり、レイズのグッズを手にしたり、メーカーのスタッフに直接相談したりできるのも、このイベントならではの魅力。単にクルマを並べるだけのイベントではなく、RAYSというブランドをきっかけに、オーナー同士がつながる場になっていました。

ホイールは、クルマの印象を大きく左右するパーツ。だからこそ、どのブランドを選び、どのモデルを履かせるのかには、オーナーのこだわりが表れます。今回紹介した［T］さんの［アルファード］も、そのこだわりが足元からしっかり伝わってくる1台でした。