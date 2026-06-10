「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、みずほペイペイドーム）

高く、遠くに白球が消えていく。阪神ナインはダイヤモンドを一周する相手打者の姿を、ただ見つめるしかなかった。２試合連続の雨天中止を挟んで迎えた一戦は、不名誉な記録とともに黒星発進。藤川球児監督は「とにかく勝負ですからね。相手に気持ち良くスイングをされている。それをどう崩すかはバッテリーでやっていかなきゃいけない」と悔しさを押し殺すように敗戦を受け止めた。

序盤から、目を覆いたくなるような光景が広がった。先発・才木浩人投手が初回２死二塁で栗原に右越え２ラン。先制点を献上すると、二回は１死から野村に初球１５１キロを左翼席に運ばれた。

立ち直りを図りたくても相手が上回る、苦しい展開。三回は２死一塁で再び栗原に右翼席へ突き刺された。１８年６月１７日・楽天戦以来８年ぶりで自己ワーストタイの１試合３被弾。３回５安打５失点でＫＯとなった。

四回から登板した椎葉も２イニングで３発を食らい、悪い流れを止められなかった。阪神投手陣が初回から５イニング連続で本塁打を許したのは、２リーグ制以降では球団初。さらに１試合６被弾は２０１０年８月１日・中日戦以来、１６年ぶりとなった。６被弾は全て３球目以内。野村には２打席とも初球をスタンドまで飛ばされており、浅いカウントで痛打されるシーンが目立った。

才木は当初、７日・楽天戦に先発予定も２度の降雨中止を受けて“ダブルスライド”の形で敵地のマウンドに向かった。「日がズレただけなので、難しいとかはない。チームにすごく迷惑をかけてる。いい結果が出せるように、しっかりやっていきたい」と唇をかみながら必死に前を向いた。

本来の姿が影を潜め、指揮官は改善を求めた。「状態どうこうはないと思います。それを言っていると、野球選手の本質ではなくなるというか。そうではなく、カウントを取らなきゃいけないところ、勝負に行かなきゃいけないところで、どうアウトが取れるかというのは、プロである理由だから。言い訳を探してはダメ」と投球そのものの反省を促した。

交流戦は４勝７敗と黒星が先行。昨季の日本シリーズで敗れたソフトバンクに大敗を喫したが、戦いは続く。「チームとしてはまた明日、切り替えて」と藤川監督。立ち止まることなく、ナイン一丸で連敗を阻止する。

◆球団初の屈辱…初回から５イニング連続被弾 阪神投手陣が初回から５イニング連続で本塁打を許したのは球団初の屈辱。２リーグ制以降、セ・リーグでは巨人投手陣が１９６５年５月１１日・広島戦で初回から五回まで被本塁打を記録。パ・リーグではロッテ投手陣が９１年６月２８日・西武戦、さらに同じくロッテ投手陣が０８年８月４日・西武戦で初回から５イニング連続被弾。なお、初回に限らなければ６イニング連続が最長で広島投手陣が６７年１０月１０日・巨人戦で二回から七回まで本塁打を許した。