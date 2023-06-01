ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３１７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式9日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均 50468.97（-317.04 -0.62%）
ナスダック 25261.27（-668.39 -2.58%）
CME日経平均先物 64550（大証終比：-850 -1.31%）
欧州株式9日GMT16:08
英FT100 10227.33（-145.87 -1.41%）
独DAX 24433.06（-183.16 -0.74%）
仏CAC40 8203.43（+4.14 +0.05%）
米国債利回り
2年債 4.120（-0.042）
10年債 4.526（-0.036）
30年債 5.011（-0.024）
期待インフレ率 2.345（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.017）
英 国 4.903（-0.040）
カナダ 3.485（-0.046）
豪 州 4.920（+0.011）
日 本 2.674（-0.043）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝86.34（-4.96 -5.43%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4298.70（-64.70 -1.48%）
ビットコイン（ドル）
60896.20（-2573.60 -4.05%）
（円建・参考値）
975万8616円（-412419 -4.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 50468.97（-317.04 -0.62%）
ナスダック 25261.27（-668.39 -2.58%）
CME日経平均先物 64550（大証終比：-850 -1.31%）
欧州株式9日GMT16:08
英FT100 10227.33（-145.87 -1.41%）
独DAX 24433.06（-183.16 -0.74%）
仏CAC40 8203.43（+4.14 +0.05%）
米国債利回り
2年債 4.120（-0.042）
10年債 4.526（-0.036）
30年債 5.011（-0.024）
期待インフレ率 2.345（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.043（-0.017）
英 国 4.903（-0.040）
カナダ 3.485（-0.046）
豪 州 4.920（+0.011）
日 本 2.674（-0.043）
NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝86.34（-4.96 -5.43%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4298.70（-64.70 -1.48%）
ビットコイン（ドル）
60896.20（-2573.60 -4.05%）
（円建・参考値）
975万8616円（-412419 -4.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ