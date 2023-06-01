NY株式9日（NY時間12:08）（日本時間01:08）
ダウ平均　　　50468.97（-317.04　-0.62%）
ナスダック　　　25261.27（-668.39　-2.58%）
CME日経平均先物　64550（大証終比：-850　-1.31%）

欧州株式9日GMT16:08
英FT100　 10227.33（-145.87　-1.41%）
独DAX　 24433.06（-183.16　-0.74%）
仏CAC40　 8203.43（+4.14　+0.05%）

米国債利回り
2年債　 　4.120（-0.042）
10年債　 　4.526（-0.036）
30年債　 　5.011（-0.024）
期待インフレ率　 　2.345（-0.016）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.043（-0.017）
英　国　　4.903（-0.040）
カナダ　　3.485（-0.046）
豪　州　　4.920（+0.011）
日　本　　2.674（-0.043）

NY原油先物7 月限（WTI）
1バレル＝86.34（-4.96　-5.43%）
NY金先物8 月限（COMEX)
1オンス＝4298.70（-64.70　-1.48%）

ビットコイン（ドル）
60896.20（-2573.60　-4.05%）
（円建・参考値）
975万8616円（-412419　-4.05%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ