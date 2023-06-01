“ブレイク芸人3位”ドンデコルテ、5日で450万回再生突破の「一番搾り」CM第2弾が公開 散りばめられた隠しネタにも要注目
お笑いコンビ・ドンデコルテ（渡辺銀次・小橋共作）が出演する「キリン一番搾り生ビール」WEB CMの第2弾となる『とりあえず頼む人へ』篇が、きょう10日より公開された。とある居酒屋を舞台に、こだわりを熱弁する本CMシリーズ。続編となる今回は、前作に続き、ビールへのこだわりを熱弁する銀次が、名演説を披露する。
【動画】5日で450万回再生突破！“隠しネタ”が散りばめられた新CM
ドンデコルテといえば、昨日オリコンニュースから発表した『2026年 上半期ブレイク芸人ランキング』で第3位にランクイン。解禁された第1弾CMは、公開からわずか5日で470万回再生を突破するなど、人気急上昇中のコンビ。
CMには、ドンデコルテのほか、お笑いコンビ・カゲヤマの益田康平も友情出演している。舞台である居酒屋の大将を演じた益田は、銀次とともに、（益田の）実家である「益々荘」で共同生活を送っており、2人が出演するYouTubeチャンネル『それいけ益々荘』の人気の高さから、今回出演が決まったという。
CMの舞台となった居酒屋の店名は、「益々荘」を連想する「益々亭」。大将や店員みなが店名「益々亭」が入った前掛けを着用している。店内に掲げられている「店主のこだわりの逸品」には、銀次がYouTubeチャンネル等でも披露していた「豚のミルフィーユ蒸し」が。さらにテレビ番組などでもたびたび紹介していた、「どん底時代に磨いた」という絶品・エビチャーハンも登場する。CM内に散りばめられた“隠しネタ”にも要注目だ。
【動画】5日で450万回再生突破！“隠しネタ”が散りばめられた新CM
ドンデコルテといえば、昨日オリコンニュースから発表した『2026年 上半期ブレイク芸人ランキング』で第3位にランクイン。解禁された第1弾CMは、公開からわずか5日で470万回再生を突破するなど、人気急上昇中のコンビ。
CMの舞台となった居酒屋の店名は、「益々荘」を連想する「益々亭」。大将や店員みなが店名「益々亭」が入った前掛けを着用している。店内に掲げられている「店主のこだわりの逸品」には、銀次がYouTubeチャンネル等でも披露していた「豚のミルフィーユ蒸し」が。さらにテレビ番組などでもたびたび紹介していた、「どん底時代に磨いた」という絶品・エビチャーハンも登場する。CM内に散りばめられた“隠しネタ”にも要注目だ。