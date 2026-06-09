モデルの武井玲奈が９日、自身のインスタグラムを更新。「予定日から１２日……４１Ｗ５Ｄ 第２子となる女の子を出産しました 妊娠中から優しく見守り続けていただき本当にありがとうございました」などとつづり、出産を報告した。

夫は男子ゴルフの香妻陣一朗。

武井は「自然分娩２回目ということもあり いきみ逃しなども途中までは 落ち着いて上手くできていたのですが 子宮口が９ｃｍになっても破水せず 人工破水をしてもらってから 桁違いの痛みがきて耐えれなくなり いきみ逃しをする余裕もなく 痛みで痙攣を起こしたり 最後は１人目出産以上に壮絶なものとなりました 出産直後には、以前の円錐切除の手術をした子宮内の部分が大きく裂けてしまい足がガクガク状態の中 院長先生に縫合してもらったり 出血が中々止まらず３ｍのガーゼを子宮にいれたりなど産後のほうが大変な時間となりましたが 先生方や助産師さんのおかげで母子ともに元気に過ごしております」と報告。「改めて、出産は本当に命懸けなんだと実感すると同時に 自分を産んでくれた母親にも感謝の気持ちでいっぱいになりました」と続けた。

長男も出産に立ち会ったといい「初めて妹と対面した瞬間に『かわいい』と言ってくれたことがとても印象に残っています」と武井。「主人はモロッコに行く飛行機の中で出産の動画を見て涙したそうです」と明かし、「家族４人で新たな時間を重ねていけることを、

今からとても楽しみにしています これからも香妻家をどうぞよろしくお願いします」と結んだ。