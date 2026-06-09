「不倫で事務所が爆散」音楽レーベル、所属クリエイター全員が一斉退所「全員が仕事失うのエグすぎる」
音楽制作レーベル・Arte Refactの公式X（旧Twitter）アカウントは6月9日、投稿を更新。所属クリエイター全員が退所することを発表し、物議を醸しています。
【画像全文】「不倫で事務所が爆散」
X上では「突然の退所発表にびっくり」「結構な衝撃だな」「不倫で事務所が爆散してしまった…」「暴露で事務所解体とは凄い時代になったもんだ」「全員が仕事失うのエグすぎる」「原因の人だけがやめればいいのにね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
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「凄い時代になったもんだ」同アカウントは「このたび、Arte Refactに所属するクリエイター全員が、2026年6月30日をもちまして退所することとなりました」と発表。また「現在進行中の案件につきましては、関係者の皆様にご迷惑をおかけすることのないよう、最後まで責任を持って対応してまいります。これまで支えてくださった皆様に心より御礼申し上げます」と謝罪しました。詳細はテキスト画像で説明しています。
代表・桑原聖さんは謝罪＆事実をおおむね認める同レーベルを巡っては、代表の桑原聖さんのプライベート上の問題が拡散。桑原さんは6日、自身のXを更新し「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません」「現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と、謝罪した上で問題がおおむね事実であることを認めていました。また「本件を受け『あんさんぶるスターズ！！』音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました」と、人気スマートフォンアプリゲーム『あんさんぶるスターズ！！』の音楽プロデューサーからの辞任も発表。今後の動向にも注目が集まります。
(文:堀井 ユウ)