「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、みずほペイペイドーム）

阪神は１０失点で大敗を喫した。１試合６被弾は１０年８月１日の中日戦以来１６年ぶり。さらに初回から５イニング連続被弾は２リーグ制以降、球団初の屈辱だった。

２度の雨天中止でダブルスライドとなった先発の才木は初回２死二塁から栗原に２ランを浴びて先制された。二回も野村にソロを被弾。三回は再び栗原に２ランを浴び、呆然と打球を見送った。

その後、四回のマウンドには椎葉が上がり、降板となった。才木は３回５安打５失点と本来の力を発揮することができず、マウンド上で呆然と立ち尽くした。

試合後、才木は「今年３回目なんで試合を壊したの。それが問題かなと思います」と猛省。「スライド２回で火曜日に投げさせてもらっているところ理解していますが、パフォーマンスが出ていないので、しっかりパフォーマンスが出せるようにやっていかないといけない」と語った。

才木は７、８日に先発予定も中止となって、ダブルスライド登板となっていた。難しい調整も影響したのか、ホークス打線に捕まった。

調整の難しさを問われ、「ズレただけなので、難しいとかはない。体的にもメンタル的にも準備はできていた。（２日間は）雨とも分かっていた。その中での今日。スライドしたからというのはただの言い訳かなと」と影響を否定。先発の柱として求められる役割は大きく、「ホームラン３つ、打たれているところをしっかりやらないとチームにすごく迷惑をかけているので、今年は。いい結果を出せるようにやっていきたいというのはありますね」と先を見据えた。