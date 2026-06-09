6月9日（火）に放送された『徹子の部屋』には、安達祐実が出演。自身の俳優人生に大きな影響を与えた偉大な先輩との思い出を語った。

【映像】安達祐実「体全体が女優さん。本当に素敵」俳優人生に影響を与えた大先輩…黒柳徹子も「ずっとお友だちでした」

安達が「本当に美しい方でした」としみじみ振り返る先輩とは、9年前にこの世を去った名優・野際陽子さんだ。

「『ガラスの仮面』というドラマでご一緒させていただいて。ほかにも共演させていただいたことはあったんですけど、いちばん長い時間を過ごさせていただいたのは『ガラスの仮面』でした」と明かした。

当時の野際さんの姿について、安達は「役じゃなくてその人がそこにいるような感じでしたし、指先の使い方まで本当に素敵でした」と回想。多感な時期に間近で見た女優魂に感銘を受けたようで、「もう体全体が女優さんという、本当に素敵でした」と絶賛した。

これを聞いた黒柳徹子も「あの方はNHKのアナウンサーから女優さんになったんですけど、私もずっとお友だちでした。9年前に残念だけど亡くなって、本当に私も悲しいと思いました」と、親交のあった故人を悼む。

さらに、「いろんなことを話した仲間だった」という野際さんとの大切な思い出を振り返りながら、黒柳は「あの人、500円玉をしょっちゅう集めて、グランドピアノを買ったのよ」と、野際さんの意外なプライベートを告白。

これには安達も「すごいですね!? 500円玉でグランドピアノってかなり（貯めないと）」と目を見開いて驚いていた。