日本でも放映されているネスレのカプセル式コーヒー「ネスプレッソ」のCMに出演している歌手デュア・リパと俳優カラム・ターナーが4日からイタリアのシチリア島で3日間にわたる結婚パーティーを開催した。5月31日にロンドンの市役所でこじんまりした式を挙げていた2人だが、パレルモ東部にあるヴィラ・ヴァルグアルネラで今度は盛大な披露宴を執り行った。



【写真】見覚えあるかな「Nespresso」のCMに出演するデュア・リパ

「デイリー・メール」紙によると、披露宴にはエルトン・ジョンらも参加、名曲「僕の歌は君の歌」を歌い上げ、「感動的なシーン」となったという。ほかにもDJカール・コックスやマーティン・ギャリックス、デヴィッド・ゲッタ、ペギー・グーなど、ミュージシャン仲間たちが音楽を担当した。



デュアは招待客の1人でもあったドナテラ・ヴェルサーチェによるダイヤモンドが施されたウェディングドレスで式に登場、披露宴ではボッテガ・ヴェネタによる特注ドレス姿も披露した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）