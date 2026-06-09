人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえさんが、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.30」(扶桑社）に登場しました。今回は6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリューム掲載しています。



【写真】自慢の悩殺ボディを見せつけた伊織もえさん

表紙を飾った伊織さんのグラビアのテーマは「60sサイケ＆グラマラス」。



表紙を飾り、「60sサイケ＆グラマラス」をテーマに、サイケなバーなどを舞台に、1960年代を感じさせるレトロおしゃれなファッションコーデに挑戦しました。一輪の大きな花をバックにレオタードスイムで妖艶な表情を浮かべるショットや、大きく胸元が開きバストの谷間を披露したピンクの変形水着からバストをのぞかせたショットのほか、スタイル際立つ薄地のレトロさを感じさせるボーダー柄の衣装で、清楚感も見せつけながら被写体としての実力をいかんなく発揮しています。（撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：SHOCO）



ほかにも、女優の福井梨莉華さん、バスケタレントとして活躍する「すみぽん」こと高倉菫さん、アイドルグループ・delaの本多もかさん、アイドルグループ・AND CaaaLLの豊田ルナさん、CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAさんが誌面を彩っています。



【伊織もえさんプロフィール】

いおりもえ 1月24日生まれ 千葉県出身 T162 YouTuber、ストリーマー、ラジオパーソナリティとしても活躍するトップコスプレイヤー。『伊織もえの電脳らじお』（interfm）にレギュラー出演中。そのほか最新情報は、公式X（@iorimoe_five）、Instagram（@moe_five）