レクサスの５ドアスポーツ

レクサスは2026年5月13日、コンパクトSUV「LBX」をベースに走行性能を高めた「LBX MORIZO RR」の一部改良モデルを発表しました。では、販売店でどのような反響が集まっているのでしょうか。

LBX MORIZO RRは、レクサスが開発したハイパフォーマンス・コンパクトSUVで、トヨタのマスタードライバー「モリゾウ」こと豊田章男氏とともに基本素性を磨き上げたモデルです。

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2024年7月18日に発表され、同年8月下旬に発売されました。

ボディサイズは全長4190mm×全幅1840mm×全高1535mm、ホイールベース2580mm、乗車定員5名で、標準車より全幅を15mm拡大し、全高を10mm低くしたワイド＆ローのプロポーションを採用しています。

エクステリアは冷却効率を高める専用フロントバンパー、左右2本出しの大径マフラー、専用19インチ鍛造ホイールを組み合わせ、高性能モデルらしい引き締まった外観をつくり上げています。

インテリアは、スポーツ走行時でも身体を支える表皮一体発泡構造の専用フロントスポーツシートを採用し、レーシーで落ち着いた空間を構成しています。

12.3インチのフルTFT液晶メーターには大画面タコメーターやシフトインジケーターを表示でき、視線移動を抑えたレイアウトとしています。

また「Bespoke Build（ビスポークビルド）」によるカスタマイズプログラムを設定しており、ユーザーの好みに合わせた仕様づくりが可能です。

パワートレインは1.6リッター直列3気筒インタークーラーターボエンジンに6速iMT（インテリジェントマニュアルトランスミッション）または8速ATを組み合わせ、電子制御フルタイムAWDを採用。最高出力は224kW（304PS）、WLTCモード燃費は12.5km／Lです。

安全面では「Lexus Safety System +」を標準装備し、プリクラッシュセーフティや全車速追従機能付レーダークルーズコントロールなどを備えています。

今回の発表では、エクステリアカラー「ニュートリノグレー＆ブラック」やインテリアカラー「オーカー」を追加し、選択肢を拡大しました。新色は全車で選択可能となり、インテリアはブラックと合わせて全2色展開です。

Bespoke Buildでは、特別仕様車「Original Edition」で好評だったイエローアクセントのバンパーモールやシートベルトを選択できるようにし、個性を反映しやすい仕様を追加しています。

さらに、フロントピラーガーニッシュやサンバイザーの表皮をファブリックに変更し、質感を高めました。

新設定された17スピーカーの「Mark Levinson Premium Surround Sound System（マークレビンソン プレミアムサウンドシステム）」は、ラゲージ左右のスピーカー追加により自然で迫力あるサウンドを実現。

ASC（アクティブサウンドコントロール）によるよりリアルな音表現も可能としました。車両の状態を直感的に把握しやすくし、運転時の高揚感を高める音響空間をつくり出します。

また、「Lexus Safety System +」にはドライバーモニター機能が追加され、運転者の目線やまぶたの動き、顔向きなどを検知して注意力低下や眠気を警告します。ドライブレコーダーやITS Connectも全車標準装備とし、安全・安心なドライブを支えます。

一部改良後の車両価格（消費税込）は、「MORIZO RR」が680万円、「MORIZO RR“Bespoke Build”」が756万円で、8速AT・6速iMTともに共通です。

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都内の販売店では、今回の一部改良について「お問い合わせは徐々に増えていますね。スポーティなモデルを探している方の反応が特に良いですね」といった声が聞かれ、スポーティ志向のユーザーを中心に関心が高まっている様子がうかがえます。

別の店舗でも「興味を持つお客様も着実に増えています」との声があり、幅広い層に受け入れられつつある印象が広がっています。

LBX MORIZO RRは一部改良を経て選択肢を広げ、より多様なニーズに応えるモデルへと進化しました。今後の販売動向にも注目が集まりそうです。