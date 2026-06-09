【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】「優先順位」は？家族みんなで話し合い＜第11話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第11話 それぞれの価値観
【編集部コメント】
優先順位……物事を決めるうえではとても大事なことですよね。カズマさんは「正社員の方が大切じゃない？」。アサカさんは「同じく。でも、ユアの夢は捨てられない……」。それではユアちゃんは……？ 少し突っ走ってしまうところのあるアサカさん。冷静にアドバイスをしてくれるお姉さんがいてよかったですね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第11話 それぞれの価値観
【編集部コメント】
優先順位……物事を決めるうえではとても大事なことですよね。カズマさんは「正社員の方が大切じゃない？」。アサカさんは「同じく。でも、ユアの夢は捨てられない……」。それではユアちゃんは……？ 少し突っ走ってしまうところのあるアサカさん。冷静にアドバイスをしてくれるお姉さんがいてよかったですね！
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか