【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】「優先順位」は？家族みんなで話し合い＜第11話＞#4コマ母道場

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子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。

第11話　それぞれの価値観



【編集部コメント】

優先順位……物事を決めるうえではとても大事なことですよね。カズマさんは「正社員の方が大切じゃない？」。アサカさんは「同じく。でも、ユアの夢は捨てられない……」。それではユアちゃんは……？　少し突っ走ってしまうところのあるアサカさん。冷静にアドバイスをしてくれるお姉さんがいてよかったですね！

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・横内みか