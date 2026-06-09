「焼肉きんぐ」がメニューを7/9から大幅リニューアル！ 「炙りミスジ 〜ねぎ塩ポン酢〜」などの新たな五大名物の登場や、黒毛和牛食べ放題をラインナップ

新しい「五大名物」や黒毛和牛食べ放題が登場！ 「焼肉きんぐ」が7月9日よりグランドメニューを大幅リニューアル

「焼肉きんぐ」は、2026年7月9日（木）より、「五大名物」や「プレミアムコース」などをリニューアルし、新しいグランドメニューの販売を開始します。

新しい「五大名物」には、さっぱりとしたねぎ塩ポン酢で食べる「【名物】炙りミスジ 〜ねぎ塩ポン酢〜」や、お肉と脂のバランスが最高の「【名物】大判すだれ上カルビ」などが新たに登場。

さらに「プレミアムコース」では、黒毛和牛と黒毛牛が食べ放題になり、「【黒毛和牛】黒毛和牛上カルビ」など贅沢なラインナップに刷新されます。

また、新設の“すき焼カテゴリ”には「【熟成豚】炙りすき焼カルビ」が登場し、従来の卵に加え“とろろ”や“トマト”のソースも選択可能に。

さらに「裏名物」の「焼肉屋さんの牛カレーパン」も見逃せない大ボリューム。

全国368店舗で展開される新しい食べ放題を心ゆくまで楽しみ尽くしましょう！

（以下、プレスリリースより）

【焼肉きんぐ】7月9日(木)よりグランドメニューリニューアル！「五大名物」「プレミアムコース」などに新商品が登場

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国で368店舗を展開する『焼肉きんぐ』は、2026年7月9日(木)より、「五大名物」「プレミアムコース」などをリニューアルし、新しいグランドメニューの販売を開始いたします。

新しい「五大名物」について

今回新たに登場するのは、さっぱりとしたねぎ塩ポン酢をくぐらせて食べる「【名物】炙りミスジ 〜ねぎ塩ポン酢〜」、お肉と脂のバランスが最高の「【名物】大判すだれ上カルビ」、ヤンニョムダレの辛さと脂の旨味を感じられる「【名物】韓式ヤンニョムだれ 壺漬け一本シマチョウ」です。リニューアルした「五大名物」をぜひご賞味ください。

新しい「プレミアムコース」について

「プレミアムコース」では、新たに黒毛和牛と黒毛牛が食べ放題に！3種類の味のバリエーションを楽しめる「【黒毛和牛】黒毛和牛上カルビ」や黒毛牛のロースをこれでもか！というぐらい大きく切った、贅沢な「【黒毛牛】黒毛牛ドでか！上ロース」、さっぱりとしたポン酢との相性が抜群の「【黒毛牛】黒毛牛焼しゃぶカルビ」をラインナップ。

お客様からの多数のご要望により復活した「【特選】ミノステーキ」と根強い人気の「【特選】厚切り牛タン」と共に、『焼肉きんぐ』での贅沢なお食事体験をお楽しみください。

※黒毛牛は交雑種を使用しております

新しいグランドメニューについて

現行の五大名物としてご好評いただいております「炙りすき焼カルビ」は、「【熟成豚】炙りすき焼カルビ」とともに、新設の”すき焼カテゴリ”にて販売を開始いたします。従来の”卵”にくわえ、すき焼だれとよく合う”とろろ”や、酸味の効いた”トマト”のソースも登場。お客様のお好みに合わせた多様な味わいをお楽しみいただけます。

さらに、「裏名物」には「焼肉屋さんの牛カレーパン」が新登場！揚げたてサクサクの美味しさに加え、カレーにも力を入れているこだわりの一品をぜひお試しください。

『焼肉きんぐ』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2zOjbsK

＜Google Play＞ https://bit.ly/2XsY1cu

『焼肉きんぐ』について

テーブルオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題専門店です。タッチパネルを使ってご注文いただくと、すべてのお料理をテーブルまでお運びします。

通常のバイキングやビュッフェ形式とは違い、お客さまがお食事中に席を立つことなく、ゆっくりとお過ごしいただけます。食べ放題には「58品コース」「きんぐコース」「プレミアムコース」の3つのコースをご用意しております。

幼児、小学生、シニア(60歳以上)の方へのお得な割引サービスもあり、ファミリーを中心に幅広い層のお客さまに選ばれています。 「きんぐコース」からご注文いただける「五大名物」には、牛一頭から500g程しか取れない希少部位を使用した「きんぐカルビ」など、お値打ち商品をラインアップしています。

他にも、選りすぐりの食材と肉のカット方法やたれなど細部までこだわり、食べ放題業態ではくくれないクオリティを実現しています。どのコースもお肉だけでなく、キムチやサラダなどの逸品料理やお食事メニュー、デザートも食べ放題としてお召し上がりいただけるため、ご家族やご友人同士、お祝いごとなどの幅広いシーンでお楽しみいただけます。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.yakiniku-king.jp/shop/)をご覧ください

■焼肉きんぐWEBページ：https://www.yakiniku-king.jp/

■焼肉きんぐ公式X：https://twitter.com/yakiniku_king_

■焼肉きんぐ公式Instagram：https://www.instagram.com/yakiniku_king_official/

■焼肉きんぐ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yakiniku_king_official

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総 本店/和牛焼肉 NIKUGEN/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内799店舗(うち直営539店舗、FC260店舗)、海外107店舗(2026年4月30日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/