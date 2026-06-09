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SEVENTEENの新ユニットV8（THE 8、VERNON）が９日、新曲の一部をサプライズ公開した。

【動画】公開されたコンセプトティーザー映像「peek at V8」

V8は9日、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルとSEVENTEENの公式SNSに、1st Mini Album「V8」のコンセプトティーザー映像を公開した。「peek at V8」（V8を覗き見る）というタイトル通り、新たなミニアルバムの雰囲気を先取りできる映像だ。

ティーザーフィルムは、荒削りで自由な青春のエネルギーを、洗練されていないビジュアルと強烈なサウンドで表現している。まるでロードムービーを彷彿とさせるミザンセーヌが印象的だ。混乱や迷いさえも、絶え間ない疾走の原動力として再解釈したV8の独特な視線が込められている。

特に映像と共に新曲の一部がベールを脱ぎ、世界中のCARAT（SEVENTEENのファンダム名）から大きな反響を呼んでいる。夢幻的なボーカルの背後から、ハイパーポップ特有の多彩なサウンド要素が流れ出し、耳を刺激する。アルバム発売を約3週間前に控え、新曲を先行公開する点から、V8の自信がうかがえる。音楽が放つダイナミックな波動と、生々しい映像美が調和し、彼らが描き出す「消耗された青春」への期待を高めた。

「V8」は、過ぎ去った時間の中で経験した迷い、混乱、そしてその中で見つけた回復と成長の瞬間を「消耗された青春」というテーマで表現したアルバムで、今月29日に発売される。V8は新譜の制作を主導しただけでなく、Pharrell Williams、BUMZU、KIRARA、Mechatok、Dylan Bradyなど、グローバルアーティストたちとコラボレーションし、完成度を高めた。

単独公演も予定されている。V8は7月11〜12日に京畿道高陽市のKINTEX第1展示場1ホール、17〜19日に香港のアジアワールド・エキスポホール10にて「2026 VERNON THE 8 [V8] LIVE」を開催する。当初2日間を予定していた香港公演は、ファンの高い関心を受け、17日の公演を追加した。