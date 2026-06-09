スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2版『FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster』の発売日を決定し、予約受付を開始した。

【画像あり】25年経っても色褪せない パッケージ・購入特典

ダウンロード版は7月23日に、パッケージ版は2026年8月27日に発売される。販売価格はダウンロード版が6,688円（税込）、パッケージ版が7,480円（税込）。

本作は、2001年に発売された『FINAL FANTASY X』と、その続編『FINAL FANTASY X-2』を高精細なHDリマスターとして1本に収録したもの。大いなる脅威「シン」に立ち向かう少年ティーダと召喚士ユウナの物語が、Nintendo Switch 2で楽しめる。

ゲームスピードの変更やキャラクター強化、エンカウント率の変更といった「ゲームブースト機能」を搭載しており、ストーリーを早く進めたいプレイヤーから、じっくりやり込みたいプレイヤーまで、それぞれのプレイスタイルに合わせて遊べる仕様となっている。

2001年のオリジナル版『FINAL FANTASY X』誕生から、今年で25周年を迎える。これを記念して、8月27日発売のパッケージ版には、「FFX 25周年記念ロゴ」のアートをあしらった特製スリーブケースが付属する。なお、周年記念スリーブは期間限定の付属となり、生産時期により付属しない場合がある。

あわせて購入特典も用意されている。スクウェア・エニックス e-STOREではデジタル壁紙が、Amazon.co.jpではオリジナルステッカーがそれぞれ特典として付属する。

（文＝リアルサウンドテック編集部）