TikTokライブが話題を呼んでいる、実業家でインフルエンサーの宮崎麗果（38）の夫で元EXILEメンバーの黒木啓司（46）。8日には、宮崎の元夫で実業家の田中雄士氏（48）が自身のXで黒木に言及し、波紋が広がりつつあって――。

法人税や消費税など約1億5700万円を脱税したとして懲役2年6カ月を求刑されている“宮崎麗果”こと黒木麗香被告。宮崎はこれまで3度の結婚を経験しており、2人目の夫である田中氏との間には2人の子どもがいる。離婚後、親権は宮崎が持ち、子どもたちは宮崎と暮らしてきた。

その後、2021年に黒木と再婚し、新たに2人の子どもが誕生。しかし脱税騒動の影響があったのか、4月には『女性セブンプラス』によって離婚協議中であること、黒木が《すべてを失って、1円も手元に残っていない》と知人に明かしていたことが報じられた。

そんな中、黒木は4日までにTikTokライブでファンと交流。ギフト（投げ銭）を煽るような姿がネット上で賛否を呼んでいた。

8日までに再びライブ配信をおこなった黒木は、女性配信者との「バトル配信」に参加。「負けんなよおっさん！」と声が飛ぶと、「いやー、まあ徐々にね」と苦笑いで応じていた。さらにトップライバーの美香ママを紹介され、「自己紹介せんかい」と促されると、「僕は昔、元EXILEをやってたんですけど、今はもう普通に働いてます」と控えめに自己紹介。美香ママから「こんなおっさんEXILEおらへんかった」と嫌味を言われながらも、「ちょっとはずれにいた人なんです」と自虐を交え、笑顔で対応していた。

こうした黒木の姿に、田中氏はXで《思う所はあるが、俺の子どもたちを可愛がってくれてたみたいだし、良い所もあるんだろうな》と反応。続けて《ライバー達のあの態度はないよな！》と女性配信者たちの言動に触れ、最後には《TikTokで彼に今度ギフト送ってやるか》と締めくくり、かつての険しさとは異なる余裕をのぞかせた。

「《可愛がってくれてた》と過去形である点からも、黒木さんがお子さんたちとの生活から離れつつある状況を前提にしているように読めます。田中氏は黒木さんの“投げ銭煽り”が話題になった際、《こんなやつが俺の子供達との面会 一丁前に妨害してやがったか笑》と投稿。さらに4日には自身と宮崎さん、長男の家族写真を引用し、《長男と新しい長男がそっくりすぎてビビる。遺伝子強いな。来月3.4年振りにベビ達に会える！》と喜びをあらわにしていました」（芸能記者）

余裕の反応を見せた田中氏。長く揺れてきた家族問題にも変化の兆しが芽生えつつあるようだ。