「スーパーの紙袋…」佐々木朗希の“バッグ”に注目集まる「買い物帰りの少年」「本人はいたって自然体」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは6月9日、投稿を更新。移動中の選手たちのオフショットを公開しました。
【写真】佐々木朗希の“バッグ”に注目集まる
コメントでは「やっぱり始まりはエースだよね ビジター強いので、圧倒的な投球を」「勇者の行進」「行ってらっしゃい 山本選手かっこいい」「みんないい笑顔〜 今日試合ないけど元気もらえました〜」「幸せそうなファミリーも、おひとりさまもみんながすてき」「ベシアが笑ってるだけでいい」「ドジャースのチームジャージカッコいい 色とデザインがマッチ まるで宇宙に向かう戦士のよう ファイティン!!」と、絶賛や応援の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】佐々木朗希の“バッグ”に注目集まる
「やっぱり始まりはエースだよね」同アカウントは「次の目的地:ピッツバーグ」と英語でつづり、20枚の写真を投稿。選手たちが空港を歩いている様子です。1枚目は山本由伸選手のソロショットで、コーヒーと黒いバッグを持ってサングラスを掛けた姿が格好いいです。4枚目では大谷翔平選手が飛行機に乗り込む様子、8枚目ではカメラに視線を送る佐々木朗希選手の姿が見られます。ほかにも、家族と共にポーズを取る選手の姿などが見られ、ほほ笑ましいです。
「朗希くん、trader joe'sのバッグがいい」ネット上では、佐々木選手のバッグが話題に。「スーパーの紙袋…」「trader joe'sのバッグがいいよね〜気取ってなくて」「どこにでもいる買い物帰りの少年 この彼が、MLB打者を次々と圧倒する、えげつない球を投げるなんて！たまらないです 本人はいたって自然体で、このギャップに気付いているわけもなく」「とりあえずそこにあった紙袋に入れてきたよぅな」などの声が上がりました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)